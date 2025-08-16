Home Ajánló Ízelítő a Remény katolikus hetilap 2025. évi 33. számából
Ajánló

Ízelítő a Remény katolikus hetilap 2025. évi 33. számából

Bertha Éva
Bertha Éva

Szent István király ünnepe közeledtével a Remény augusztus 17-i dátummal megjelenő, évközi 20. vasárnapi számában több cikk is kapcsolódik első szent királyunkhoz.

Így Pápay György Pál főszerkesztő Ünnep és valóság című vezércikke, Albán József Pozitív diszkrimináció címmel megjelent írása s az Irodalmi sarokban az Imre herceghez intézett Intelmek részlete.

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok magyarországi tartományfőnökével, Puskás Antallal készített interjúban elmondottak mellett a rendalapító Boldog Özséb életével is megismerkedhet az olvasó.

Az itthon történt események közül ezúttal a csicseri egyházi gyerektáborról, illetve az ipolybalogi Szent Korona-ünnepről találnak beszámolót. Ugyancsak az Ipoly vidékéhez kötődik Csáky Károly írása, amelyben az 1500 körül született, az egykor híres palásti csatában elesett váci püspök, Dudics János Ágoston emlékét idézi fel.

A gyerekeknek szóló rovatban a kis történeten és a rejtvényen kívül kézműves ötlet is található, amely bizonyára sok gyermeknek szerez örömet. Aktuális híreket, jegyzeteket, lelkiségi írásokat, rejtvényt, receptet, könyvajánlatot és lelki programokra szóló meghívókat is találnak az e heti Reményben.

Tartalmas kikapcsolódást, lelki gazdagodást kívánnak a szerkesztők!

Bertha Éva/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Világosság református egyházi műsor augusztus 17-ei ajánlata

Szeptemberben érkezik Mrs. Wilson története, aki csak halála...

40. Gútai Vásár és Búcsú a hétvégén

A (cseh)szlovákiai magyarok felekezeti megoszlása Trianontól napjainkig

Őstörténetünkről olvashatunk a Vérvonal című regényben

Újra a Liptói-havasokba indul a Hazajáró csapata

Ízelítő a Remény katolikus hetilap 32. számából

A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának augusztus 10-ei...

Kölcsey 235 – A Himnusz írójának életműve előtt...

Ízelítő a Remény katolikus hetilap 31. számából

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma