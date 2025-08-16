Trump sikeresnek értékelte az alaszkai találkozót

Sikerült igazán jó előrelépést elérni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon.

Trump „nagyon gyümölcsözőnek” minősítette Putyinnal folytatott megbeszélését. „Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb kérdésben” – mondta. Hozzátette, néhány hangsúlyosabb kérdésben ugyan még nem jutottak dűlőre, de „némi előrelépést elértünk” – értékelte az amerikai elnök, aki szerint „nagyon jó esélyük” van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de

„nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás”.

Donald Trump azt is elmondta, hogy reményei szerint rövid időn belül újra találkoznak. Putyin erre reagálva megjegyezte, hogy a következő alkalomra Moszkvában kerülhet sor.

Az amerikai elnök közölte, hogy hamarosan felhívja a NATO-beli szövetségeseit és más vezetőket, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, hogy tájékoztassa őket a találkozóról.

„Végül is rajtuk múlik”

– tette hozzá.

A sajtótájékoztatón a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és nem fogadták az újságírók kérdéseit.

Az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisán csaknem három órán át folytatott megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Már mindkét csúcsvezető elhagyta Alaszkát

Vlagyimir Putyin orosz és röviddel később Donald Trump amerikai elnök is repülőgépen távozott közép-európai idő szerint szombat hajnalban az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisról, ahol előzőleg az ukrajnai rendezésről egyeztettek.

Putyin indulása előtt még virágot helyezett el a szovjet pilóták sírjánál, akik a második világháború idején vesztették életüket Alaszkában gyakorlatozás, illetve a kölcsönbérleti szerződés keretében átadott repülőgépek Szovjetunióba szállítása során.

A csúcstalálkozót közös sajtótájékoztatójukon mindketten építő jellegűnek minősítették, de konkrét eredményekről nem számoltak be. Putyin azzal zárta nyilatkozatát, hogy „legközelebb Moszkvában” találkoznak. Erre Trump azzal válaszolt, hogy „nem zárom ki a lehetőségét”.

Az ENSZ üdvözölte az USA és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai kérdésről

Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében – jelentette ki Stephane Dujarric, a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője szombaton.

Stéphane Dujarric hozzátette: a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával.

MTI/Felvidék.ma