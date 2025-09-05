Elhunyt Kásler Miklós

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette – közölte a magyar belügyminisztérium az MTI-vel pénteken.

„Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért” – írták.

Hozzátették: Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Kásler Miklós – aki 2018 és 2022 között a magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere volt – évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar orvostudománynak.

A Magyar Tudományos Akadémia doktora tanszékvezetőként és az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójaként kiemelkedő szakmai munkát végzett, hozzájárulva a hazai rákkutatás és daganatterápia fejlődéséhez.

Pályája során számos orvost és kutatót nevelt, tanítványai szigorú, de igazságos mentorként emlékeznek rá.

2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére vállalta az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetését. Miniszterként az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport irányítása is a feladatai közé tartozott. Nevéhez számos egészségügyi fejlesztés és a felsőoktatás modellváltása fűződik, valamint kulcsszerepet játszott a COVID–19-járvány elleni védekezésben. Politikusi munkássága vitákat is kiváltott, de szakmai integritását még ellenfelei is elismerték.

Tudományos életművét számos magyarországi és nemzetközi kitüntetéssel, köztük 2019-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

2022-ben távozott a kormányból, majd a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnökévé nevezték ki.

Kollégái következetes, betegközpontú vezetőként és emberközpontú személyiségként emlékeznek rá, aki családja mellett hivatásának is teljes szívvel szentelte életét. Halálával a magyar egészségügy és közélet meghatározó alakját veszítette el.

