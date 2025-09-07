Home Hitélet 5. Esterházy János gyalogos zarándoklat Alsóbodokra, szeptember 13-án
Zarándoklat a Békéért

Berényi Kornélia
Alsóbodoki zarándokhely (Fotó: esterhazyjanos.eu)

A Via Mariae Polgári Társulás 2025. szeptember 13-án ötödik alkalommal szervezi meg az Esterházy János gyalogos zarándoklatot, melyet a Békéért ajánlanak fel, és ahová szeretettel hívnak és várnak mindenkit. A zarándoklat fővédnöke Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke lesz.  

Az 5. gyalogos zarándoklatot Isten szolgája Esterházy János halálának 68. évfordulója és végső nyugalomra helyezésének 8. évfordulója tiszteletére szervezik meg közösen az Esterházy János Zarándokközponttal.

Szeptember második szombatján, 13-án, 7.30-kor veszi kezdetét a zarándoklat és 20 órakor fejeződik be.

A program és a csatlakozások így alakulnak: 

A zarándok gyűjtőbusz Dunaszerdahelyről indul, a vasútállomásról, 7.30 órakor.

Nádszegen a templomnál 7.45-kor,

Pereden a templomnál 8.05-kor,

Galántán a vasútállomáson 8.25-kor,

majd a nyitrai vasútállomáson 9.00 órakor lehet felszállni az autóbuszra, ami Bábindalra szállítja a zarándokokat.

A bábindali Szent Imre-templomtól 9.30-kor indul a gyalogos menet 4 kilométeres szakaszon.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont kapujához 10:55-kor érkeznek a zarándokok, ahol lehet csatlakozni a többi zarándoknak, akik távolabbról, járművekkel érkeznek.

Az alsóbodoki Esterházy-zarándokközpont, ünnepség 2020-ban (Fotó: Felvidék.ma)

A kapunyitást követően 11 órakor együtt vonul be a Békéért zarándokcsoport a zarándokközpont szabadtéri oltárához, ahol ünnepélyes fogadtatásra kerül sor. Ezt követően lelki és kulturális programok következnek.

15 órakor kerül sor az ünnepi hálaadó szentmisére, melynek főcelebránsa Mons. František Rábek, nyugalmazott szlovák tábori püspök lesz.

17 órakor fellép a Gímesi Alapiskola gyermekkara Varga Imre karnagy vezetésével.

Az autóbusz viteldíja 5 – 20 Euró/fő között mozog a jelentkezők számától és a csatlakozási helytől függően.

Tájékoztatás: Katona Júliánál a 0905210320-os telefonszámon és Patay Péternél a 0908132086-os telefonszámon.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

