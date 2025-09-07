Határon átnyúló képzési lehetőséget kínál a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

Határon túl élő jelentkezőket várnak az egyetemi képzési rendszer keretében önköltség mentesen megvalósuló képzési modulok elsajátítására a családok-, és közösségek egészségfejlesztéséhez szükséges tudás megszerzésére.

Az anyaországi védőnői hálózathoz hasonlóan a határon túli, Kárpát-medencében élő magyar családok számára prevenciós családgondozási lehetőség megszervezésére képzést szeretnének indítani.

A képzés bemutatja a határon túl élő családok egészséggel kapcsolatos ismereteit, a jobb életminőségük érdekében hozott egészségtudatos döntéseket, a családtámogatási formákat és a segítő kapcsolat rendszereket.

A képzés indításához kidolgozásra kerültek a tanagyagok, amelyek tartalmazzák a preventív családgondozásra, egészségfejlesztésre és speciális élethelyzetűek segítésére a részismereti modulokat.

A modulok egymástól függetlenül is elvégezhetőek.

Képzési forma: levelező, képzőhelyenként változó időbeosztásba.

Képzési helyszín: egyeztetés alatt, a jelentkező igényektől függően.

A képzések várhatóan az őszi időszakban indulnak, elegendő jelentkező létszám esetén.

A modul elvégzése után mikrotanúsítványt kap a résztvevő.

Három képzési területre lehet előzetesen a részvételi szándékot jelezni:

Preventív szemléletű családgondozás – 4 félév

Közösségi egészségfejlesztés – 1 félév

Speciális szükségletű személyek, csoportok gondozása – 1 félév

Bővebb információt és az érdeklődést tartalmazó előzetes igényfelmérő kérdőívet a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének honlapján található, ahol megtalálható a kérdőív, melynek kitöltése nem jelent semmilyen kötelezettséget, csak az igények felmérésére szolgál.

Tájékoztató a családokat támogató részismereti képzések határon túli lehetőségeiről a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége honlapján érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma