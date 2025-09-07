Home Képriport Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása képeken
Képriport

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása képeken

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek (Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma)

Szeptember 6-án ünnepélyes szertartás keretében boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna szűzet és vértanút a ONE Veszprém Arénában, több mint tízezer hívő jelenlétében. A szertartást dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek végezte XIV. Leó pápa képviseletében, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és több határon túli főpásztor részvételével.

Az eseményre Magyarország minden tájáról és szerte a Kárpát-medencéből érkeztek zarándokok – köztük a Felvidékről is számos zarándokcsoport és lelkiatya –, hogy együtt ünnepeljék az 1945-ben, Litér községben vértanúhalált halt fiatal lány életszentségét.

A lélekemelő esemény részletes beszámolója ITT olvasható.

Bartalos Nikolas felvételei

