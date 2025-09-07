Folytatódik a Gömör-Kishonti Múzeum felújítása

A Rimaszombatban működő Gömör-Kishonti Múzeumban folytatódnak az előkészületek az intézmény állandó gyűjteményének korszerűsítésére, valamint a belső terek felújítására. Az építési munkálatok a következő évben kezdődnek. Erről Tóth Szilvia, a múzeum munkatársa tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Az intézmény az állandó gyűjtemény korszerűsítésére és a modernizálásra az Interreg V-A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló programból kapott 900 000 eurós támogatást. A rimaszombati múzeum a programban együttműködik az izsai római Leányvárral, a kassai Miklós-börtönnel, valamint a magyarországi vásárosnaményi Máthé kastéllyal.

A felújítások célja mindenhol újszerű, modern interaktív kiállítási formák megvalósítása.

„A Gömör-Kishonti Múzeum esetében az 1979-ben kialakított állandó tárlat teljes felújítása a szándék korszerű technológiai megoldásokkal, érintős képernyőkkel, 4D-s élménylehetőségekkel, vídeókkal és háromnyelvű tárlatvezetéssel. Felújításra kerülnek továbbá a folyosók, a mellékhelyiségek, az épület második emeletén a fűtés, amellyel színvonalasabb komfortot tudunk biztosítani az alkalmazottainknak és a látogatóknak egyaránt” – közölte Tóth Szilvia kiegészítve azzal, hogy a projekt a Besztercebányai Megyei Önkormányzat társfinanszírozásával valósul meg.

A múzeum állandó gyűjteménye a felújítás után továbbra is az időrendi sorrendet követi majd.

Nagy hangsúlyt helyeznek a történelmi térség természeti és kulturális értékeinek bemutatására, illetve az intézmény legértékesebb, a 140 éves hagyományokat felölelő gyűjteményére.

„A projekt részeként szakmai workshopokat, múzeumpedagógiai rendezvényeket szervezünk, Múzeológia a 21. században címmel sor kerül egy konferenciára és több olyan népszerűsítő rendezvényt tartunk, amellyel igyekszünk becsalogatni a széles közönséget múzeumunkba. Továbbá mindkét országban érvényes utalványok kiadását tervezzük, amelyekkel hozzájárulnánk a Magyarország és Szlovákia közötti turistaforgalom és kulturális együttműködés fellendítéséhez” – tette hozzá a múzeum munkatársa.

Az intézmény szerint a felújítás és korszerűsítés üteme a tervek szerint halad.

Már elkészültek a projekt dokumentumai és az építési emgedélyek, ezt követi majd a közbeszerzés a kivitelező ügyében. A munkálatok a következő évben kezdődnének és a teljes felújítás 2027 nyarára készülhetne el.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)