A Nord Stream gázvezetékek elleni támadást nem tudták volna végrehajtani nyugati elit egységek nélkül – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfőbb tanácsadója, Nyikolaj Patrusev, aki szerint Nagy-Britannia lehet a felelős.

A német ügyészség szerint a 2022 szeptemberében, nemzetközi vizeken történt robbanásokat, amelyek tönkretették az Oroszországból Németországba gázt szállító két vezetéket, ukrán állampolgárok követték el.

Csakhogy az ukránoknak nem állt és áll rendelkezésére az a szakértelem, amely egy ilyen bonyolult akció végrehajtásához – és különösen fedett végrehajtásához – szükséges,

állítja a Kommersant c. lap vasárnapi cikkében Nyikolaj Patrusev, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) korábbi vezetője.

„A szabotázst valószínűleg NATO-s elit erők tervezték, irányították és hajtották végre” – írta Patrusev, hozzáfűzve, hogy az elkövetők tapasztaltak voltak mélytengeri műveletekben és jól ismerték a Balti-tenger környékét.

„Csak kevés hadsereg vagy titkosszolgálat rendelkezik olyan búvárokkal, akik képesek egy ilyen akciót pontosan és titokban végrehajtani. Az egyik ilyen egység a brit Special Boat Service”

– fogalmazott. Az SBS-t, a Királyi Haditengerészet elit alakulatát, amely tengeri és szárazföldi hadviselésre specializálódott, még a második világháború idején hozták létre.

Oroszország élesen bírálta a német vizsgálatot, mert az szerintük nem átlátható, és az orosz hatóságokat sem vonták be. 2024-ben az orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat azt állította, hogy „hiteles információval” rendelkezik arról, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közvetlenül érintett volt a szabotázsban, amit mind London, mind Washington cáfolt.

Ami viszont tagadhatatlan, az a szabotázsakció hatása az európai gazdaságra: gázáremelkedést és egy újabb, jóval költségesebb külföldi függőséget (amerikai LNG) okozott…

A Nord Stream 1 és 2 gázvezetékek, amelyek Oroszországot kötik össze Németországgal, kulcsfontosságúak voltak az európai gázellátásban, az Oroszországból vásárolt gáz 35%-át biztosítva. Szeptember 27-én jelentős szivárgásokat észleltek a vezetékekben dán és svéd vizeken, három vezeték súlyosan károsodott, ami a svéd hatóságok szerint szabotázs eredménye. A szivárgások rekordméretű metánkibocsátást okoztak, Dánia éves CO2-kibocsátásának harmadát, súlyosbítva az európai gázválságot és környezeti károkat is okozva.

Igen ám, csakhogy. Mivel erről egy orosz lap számolt be, egy orosz fejesre hivatkozva,

azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy az egész bűzlik az orosz propagandától.

Ami egyetlen öntudatos európai polgárt sem téveszthet meg. Mindannyian tudjuk ugyanis, hogy ezek a hősi katonai műveletek a mi kizárólagos érdekeinket szolgálják, ahogy a megrogyasztott gazdaságunk, az elszabadult energiahordozó-árak, a tönkretett gazdasági és diplomáciai kapcsolatok, az EU eltűnése a világpolitika színpadáról és így tovább. És ezért inkább hálával tartozunk, nem pedig a hősök üldözésével…

szd/Felvidék.ma