Farnadon ünnepi hangulatban nyitotta meg kapuit a karácsonyi vásár

A farnadi karácsonyi vásár idén is varázslatos pillanattal indult: fellobbant a második adventi gyertya lángja, amely ünnepi fénybe borította a községet. A gyerekeket már a kultúrház előcsarnokában várta a Mikulás, aki ajándékcsomaggal és közös fényképezkedéssel tette emlékezetessé a délutánt.

A nagyteremben igazi karácsonyi forgatag fogadta a látogatókat: az egyesített iskola és óvoda, a Szülői Szövetség, a Farnadi Sportszervezet, a Magyar Szövetség helyi szervezete, a Magyar Megmaradásért – Duna és Garam mente farnadi csoportja és az Ad Meliora közösség kézműves foglalkozásokkal és ünnepi meglepetésekkel készült. A helyi szervezeteken kívül sok tehetséges magánszemély is bemutatta portékáit – karácsonyi ínyencségek, saját méz, disznótoros finomságok, ajándéktárgyak és csillogó díszek töltötték meg a standokat.

A vásár azonban nem csak a vásárlásról szólt: Lilli és Ricsi meghitt karácsonyi koncertje, valamint a közös örömzenélés kicsikkel és nagyokkal igazi ünnepi varázst teremtett. A közösséget Nagy János, Farnad alpolgármestere és a sportszervezet elnöke forralt borral fogadta, tovább erősítve a barátságos, összetartó hangulatot.

A képek a szerző felvételei.

Kakas Pál/Felvidék.ma