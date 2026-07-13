Sikeresen zajlott a WJL bajnokság Nyírágón

Western díjlovas- és gyorsasági versenyszámokkal rendezték meg július 11-én a WJL bajnokságot Nyírágón, a Black Velvet Ranch területén. A jó hangulatú, magas szakmai színvonalú megmérettetés ismét bebizonyította, hogy a westernlovaglás közössége összetartó, elkötelezett és folyamatosan fejlődő sportközösséget alkot.

A gyorsasági versenyszámok között Barrel Race, Pole Bending és Egységesített Barrel Race szerepelt, míg a western díjlovas számokban Trail, Western Pleasure és Horsemanship kategóriákban mérhették össze tudásukat a résztvevők.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Nyitra Megye Önkormányzatának elnöke, aki támogatásával is kifejezte elismerését az esemény iránt. Jelen volt továbbá Csenger Tibor, a Magyar Szövetség megyei alelnöke, valamint Farkas Attila és Köpöncei Péter megyei képviselő is. Személyes részvételükkel hozzájárultak a verseny rangjának emeléséhez.

A szervezők köszönetüket fejezték ki Nyírágó község önkormányzatának is, amely évről évre támogatja a ranch munkáját és rendezvényeinek megvalósítását. Az együttműködés fontos szerepet játszik abban, hogy a Black Velvet Ranch nemcsak a település, hanem az egész régió lovaséletének meghatározó központjává válhatott.

A western díjlovas- és gyorsasági versenyszámok mellett kiemelt szerepet kapott a parawestern is, amely a Black Velvet Ranch egyik legfontosabb küldetéséhez kapcsolódik. A szervezők fontosnak tartják, hogy sérült gyermekek és fiatalok is lehetőséget kapjanak a versenyzésre, a sikerélmény megélésére, valamint arra, hogy a lovak segítségével megtapasztalják a sport örömét.

Meggyőződésük szerint a westernlovaglás mindenkié, a sportnak pedig hidakat kell építenie, nem korlátokat.

A Black Velvet Ranch hosszú évek óta azon dolgozik, hogy tevékenységével ne csupán Nyírágót, hanem az egész régiót szolgálja. Rendezvényeivel, lovasprogramjaival és közösségi kezdeményezéseivel hozzá kíván járulni a westernlovaglás népszerűsítéséhez, valamint a térség sport- és turisztikai életének fejlődéséhez. A versenyre a belépés ingyenes volt, a látogatókat helyszíni büfé, valamint lovasfelszereléseket kínáló stand is várta.

A szervezők köszönetet mondtak valamennyi versenyzőnek, bírónak, támogatónak, szponzornak, önkéntesnek és segítőnek, akik munkájukkal, idejükkel és elhivatottságukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény ismét magas színvonalon valósulhasson meg.

Köszönetüket fejezték ki a nézőknek is, akik jelenlétükkel, lelkes szurkolásukkal és biztatásukkal emelték a verseny hangulatát, és hozzájárultak ahhoz, hogy az esemény valódi közösségi élménnyé váljon.

A szervezők bíznak benne, hogy a résztvevők szép emlékekkel, új barátságokkal és értékes tapasztalatokkal tértek haza, jövőre pedig ismét találkozhatnak a Black Velvet Ranchon a westernlovaglás kedvelői.

CSA/Felvidék.ma