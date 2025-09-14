Kiss Endre Andrást beiktatták a jászóvári apátság élére

Szeptember 13-án, szombaton hivatalosan is beiktatták a jászóvári premontrei közösség élére Kiss Endre Andrást. A galántai származású szerzetes személyében tizenöt év után ismét magyar apát vezeti a több mint kilencszáz éves felvidéki közösséget.

A tegnapi napon az eseményről elsőként Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa, Nyitra megye képviselője, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke számolt be közösségi oldalán.

Bejegyzésében kiemelte: „Mától Kiss Endre András a jászóvári apát. 15 év után újra egy magyar ember kezébe kerül a színezüst pásztorbot.”

Orosz Örs hozzátette: „A 900 éves jászóvári apátság, melynek alapítólevele a tatárjárásban pusztult el, ma már csak a IV. Béla királyunk által jegyzett újraalapító okirattal tud büszkélkedni. A középkori Felső-Magyarországon 8 hiteles hely működött, ebből három Jászóvárhoz tartozott. 120 000 kötetes könyvtára mellett a locus credibilis iratanyaga, több mint 5000 középkori oklevél teszi különlegessé. Kiss Endre beiktatásával egy a magyarok számára gyászos 15 éves időszak ér véget.”

A közösséget az elmúlt másfél évtizedben Ambróz Martin Štrbák apát kormányozta, előtte 1990-től 2009-ig a karvai születésű Bartal Károly Tamás állt az intézmény élén.

Kiss Endre András 1955. december 5-én született Nagyszombatban. 1979. június 10-én szentelték pappá, majd 1980. január 10-én lépett be a premontrei rendbe. Megválasztásáig a debrődi premontrei rendi plébániát vezette, emellett a Jászóvári Prépostságon belül is több magas hivatalt betöltött: Bartal Károly Tamás OPraem apát idején konventi perjelként szolgált.

1999. április 21-én a nagyváradi premontrei apátság új vezetőjének benedikálásán ő volt az apát manuduktora.

Idén júliusban hivatalosan is átvette a jászóvári közösség irányítását, szeptember 13-án pedig ünnepélyesen beiktatták apátként.

A jászóvári apátság története kiemelt jelentőséggel bír a Kárpát-medencében: hosszú évszázadokon keresztül ez volt a legnagyobb, legnépesebb és leggazdagabb premontrei monostor, amely minden időben iránymutatást adott a rend szerzeteseinek.

BN/Felvidék.ma