Az idei Esterházy János Zarándoknap képeken

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szeptember 12–13-án ismét megnyitotta kapuit mindazok előtt, akik méltó módon kívántak tisztelegni a felvidéki magyarság vértanú politikusa, Esterházy János emléke előtt.

A kétnapos zarándoknapra Esterházy János halálának 68., valamint végső nyugalomra helyezésének 8. évfordulója adott alkalmat, hogy a hívek és tisztelők közösségi találkozásban, lelki elcsendesedésben és imádságban osztozzanak.

A rendezvény keretében sor került az Esterházy János-emlékérem ünnepélyes átadására is, amellyel azokat tüntették ki, akik kiemelkedő módon járultak hozzá Esterházy János szellemi örökségének ápolásához

Az esemény részletes beszámolója ITT olvasható.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma