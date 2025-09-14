Az idei Esterházy János Zarándoknap képeken

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szeptember 12–13-án ismét megnyitotta kapuit mindazok előtt, akik méltó módon kívántak tisztelegni a felvidéki magyarság vértanú politikusa, Esterházy János emléke előtt.
A kétnapos zarándoknapra Esterházy János halálának 68., valamint végső nyugalomra helyezésének 8. évfordulója adott alkalmat, hogy a hívek és tisztelők közösségi találkozásban, lelki elcsendesedésben és imádságban osztozzanak.
A rendezvény keretében sor került az Esterházy János-emlékérem ünnepélyes átadására is, amellyel azokat tüntették ki, akik kiemelkedő módon járultak hozzá Esterházy János szellemi örökségének ápolásához
