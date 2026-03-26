Világosságot vinni – missziós napok Marcelházán és Bátorkeszin

Négy napon át különleges lelki megújulásnak lehettek részesei Marcelháza és Bátorkeszi hívei: a verbita missziós atyák látogatása igazi hitbeli ünneppé formálta a közösségeket, hogy újra rátaláljanak Krisztus világosságára.

A Verbita Rend, az Isteni Ige Társasága a világ egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje, amely hetvenkilenc országban hirdeti az evangéliumot. Céljuk, hogy tanúságtételükkel és igehirdetésükkel Krisztus üzenetét minden emberhez eljuttassák. Küldetésük része a különféle kultúrák közötti hidak építése és az evangélium hirdetése a népek saját hagyományain keresztül – sosem egy másik kultúra rákényszerítésével.

„Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14)

Ünnepi szentmisével kezdődött a marcelházai és bátorkeszi plébániák közös missziós hétvégéje, amelyet a Verbita Rend szerzetesei vezettek lelki programokkal. A Szentlélek hívására különböző országokból származó atyák – Indonéziából, Indiából, Brazíliából, Vietnámból, Ghánából –, valamint a felvidéki gyökerekkel rendelkező Juhos Ferenc atya is részt vett a szolgálatban.

A nyitó szentmise keretében sor került a plébánia kulcsának jelképes átadására is, amely a négy napon át tartó lelki vezetést szimbolizálta. A misszió során redemptoristák – missziós atyák is csatlakoztak a programhoz, amely 97 év után hozta el ismét a plébániai misszió élményét a helyi közösségnek.

A plébániák programja között szerepelt a missziós rózsafüzér közös imádsága, az atyák bemutatkozása, tanúságtételek és előadások, köztük a dél-amerikai és a ghánai misszió mindennapjairól. A résztvevők meghallgathatták a vendégként meghívott Eperjes Károly színművész tanúságtételét, részt vehettek a templom körüli missziós keresztúton, valamint katekéziseken, szentségimádáson és koncerteken is. A lelki programok Hetényen és Virten is folytatódtak, bevonva a környék iskoláit és közösségeit.

A misszió gyümölcsei – „Most kezdődik igazán”

A záró szentmisére érkezve Kis Róbert püspöki helynök atya úgy fogalmazott: „Micsoda szép időt hoztak a verbita atyák Marcelházára!” Szavai mélyebb értelmet kaptak az elmúlt napok tapasztalatain keresztül, hiszen ahol világosság van, ott az ember nemcsak jobban látja a dolgokat, hanem a szíve is megnyílik – megtelik szeretettel, és Isten, valamint embertársai felé fordul.

A missziós napok résztvevői valóban ennek a világosságnak az erejét tapasztalták meg. A tanúságtételek, közös imák és személyes beszélgetések nyomán mindannyian gazdagodtak – a hit, a kegyelem és a remény ajándékával. Sokak szívében újra fellobbant a vágy, hogy Krisztus világosságát a mindennapokba, a családokba és a közösségekbe is elvigyék.

Jelencsics Erich atya, a marcelházai és bátorkeszi plébánia vezetője és a misszió fő szervezője a zárógondolatokban így fogalmazott:

„Kezdünk látni, Isten tevékenykedik bennünk. A misszió nem fejeződik be, hanem most kezdődik. A hit- látás, az élő hit tudatos cselekvés.”

Az atya „missziós fogadalomként” hívta a híveket további lelki megújulásra:

„Ne múljon el egy nap ima nélkül, egy hét szentmise nélkül, egy hónap szentgyónás nélkül.”

Erich atya köszönetet mondott a verbita szerzeteseknek, akik missziós lelkülettel végezték a katekéziseket, iskolai evangelizációkat, gyóntatásokat és szentbeszédeket, valamint azoknak a családoknak, akik otthonukba fogadták a lelki szolgálatra érkező atyákat.

A misszió tehát nem zárult le Marcelházán – csupán új kezdetet hozott. Ahogyan Erich atya fogalmazott:

„Megtapasztaltunk valamit, ami Istentől jön. Tudjuk már, mit kell tennünk.”

Németh Nóra/Felvidék.ma