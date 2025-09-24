A helyi iskolák helyzetéről is szól a Honti Lapok szeptemberi száma

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap szeptemberi lapszáma. Az alábbiakban a tartalomból válogattunk.

Több cikk is foglalkozik az iskolákkal, a tanévkezdés mellett az iskolahálózat optimalizációjáról is szól a Honti Lapok. Szeptember elsején az ipolysági tanintézményekben is becsengettek. Több változást is hozott a 2025/26-ös iskolakezdés a városban. Egyrészt különleges és ünnepi volt, hiszen megnyitotta kapuit a város fenntartásában a magyar iskolaközpont. A lap beszámol a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium iskolaközpont első tanévnyitjáról. Ugyanakkor egy közel hetvenéves korszak fejeződött be a mai nevén Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskolának a helyi szlovák gimnáziummal történt összevonásával. Az iskola-összevonással nyugdíjba vonult a szakközépiskolát több évtizeden át vezető Bugyi István, akinek búcsúgondolatait is közli a lap.

Új rendőrautóval és bővülő állománnyal erősödik a városi rendőrség Ipolyságon. A városhoz tartozó Tesmagon megkezdődött a faluba vezető híd felújítása.

Maradva az iskolákat érintő optimalizációnál, a szeptemberi számban olvashatók Raksányi Tamásnak, a szakközépiskola egykori igazgatóhelyettesének gondolatai. Révész Angelika, a városi oktatásügyi hivatal vezetője is megosztja e témában az észrevételeit.

Augusztus elején sikeresen lezajlott az ötödik Nagy Ipoly-takarítás. Idén is a helyi értékek kerültek előtérbe az Ipoly-napon.

Miért van szükség a folyó partján lévő bokrok és fák ritkítására? – teszik fel kérdést. A Honti Gasztrofesztiválon kovászos kenyér sütésében mérették meg magukat a résztvevők. Zajlott az élet a nyár folyamán a helyi cserkészcsapatban is, erről is részletes beszámoló olvasható a lapban.

Bemutatkozik az új katolikus plébános. Interjú készült Novák József atyával. Emléktáblát kapott Ipolynyéken Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának egykori elnöke. Ipolyvisk és Tésa község testvértelepülési szerződést írt alá. Szüreti fesztivált és Nyéki falvak találkozóját tartották Ipolynyéken.

A nyári szünetben szerdán délelőttönként kosárlabdázást szerveztek az Észak lakótelep kosárlabdapályáján.

Folytatódik a könyvtár történetét bemutató sorozat, ahogy a városhoz kötődő tehetséges személyeket ismertető portrésorozat is.

Helytörténeti írásoknak is szorítottak helyet. Csáky Károly a Holczerok sírjainak nézett utána, Kiss László pedig az 1848/49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó írással jelentkezik.

Pásztor Péter/Felvidék.ma