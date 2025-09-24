Példaértékű összefogás az ipolysági keramikus megsegítéséért

Jelentős károkat okozott a rövidzárlat okozta tűz Kutak Adrienn keramikusművész ipolysági otthonában. A szeptember 16-ai késő esti tűzeset martalékává vált az elismert művész műterme és egyes alkotásai is. Az eltelt egy hétben példaértékű közösségi összefogás bontakozott ki Kutak Adrienn és fia megsegítésére.

Mint a Felvidék.má-nak Kutak Adrienn elmondta: egy magyarországi gyógykezeléses hosszú hétvégéről tartottak hazafelé, amikor a szomszédok telefonáltak neki a tűzeset kapcsán.

Az alsó szinten a műterem melletti villanyszekrényben keletkezett rövidzárlat okozta a tüzet. A lángok a fal mentén a műterem felé terjedtek. Szerencsére a tűzoltóknak időben sikerült elfojtaniuk a lángokat.

Viszont a maró füst átterjedt a felső szinten berendezett lakórészbe is.

A legnagyobb károk a műteremben keletkeztek. Mindent belepett a korom, számos segédeszköz a hő hatására tönkrement. Mintegy húsz új alkotás vált a tűz martalékává – jegyezte meg Kutak Adrienn.

A megsemmisült műtárgyak a 2024-es hódmezővásárhelyi nemzetközi kerámiaszimpóziumon készültek, egy mostanában tervezett tárlaton állították volna ki ezeket.

Sajnos a méretes, egyedi művek a kiállítótér helyett a szemétbe kerültek.

A műterem melletti teremben található a keramikusművész két speciális kemencéje, melyben akár 1200 fokra fel tudja hevíteni az anyagot az alkotások kiégetéséhez. A kemencéhez vezető villanyvezetékek is károkat szenvedtek. Úgy néz ki azonban, hogy az igen drága két kemence használható lesz – véli Kutak Adrienn.

A károk elhárítása jelenleg is zajlik. A lakórészben, illetve a ház alsó szintjén jelenleg még nincs villany. A vízvezeték már használható. A fűtési rendszer is megsérült. A villanyvezetékek cseréje nélkülözhetetlen. A napokban elkezdik ennek cseréjét.

A műterem kitisztítása hosszú folyamat. Mivel különféle, a kerámiakészítés során használt anyagok, festékek, mázak voltak ott, ezek egy része szintén megsemmisült. Így egy speciális takarítócég kezdi majd el a műterem rendbetételét.

Kutak Adrienn számos jeles díj emlékplakettjének a tervezője, megálmodója. Többek között a Csemadok által a magyar kultúra napja alkalmából átadandó Csemadok-díj is az ő nevéhez fűződik a Szövetség a Közös Célokért társulás által létrehozott Pogány Erzsébet-díj mellett. Az emlékplakettek gipszmásolatai is odalettek a tűzvészben. Mindez pótolható – fogalmazott ezzel kapcsolatban.

Jó pár alkotás odalett, mások bekormozódtak, új mázat kaptak – mondta keserű mosollyal a keramikusművész.

Az alsó szinten működik továbbá a Mosoly Polgári Társulás által fenntartott nappali foglalkoztató, ahol fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozik. Az ő termeiket is rendbe kell tenni.

Kutak Adrienn másokkal szembeni segítőkészségére jellemző módon ezzel kapcsolatban kijelentette: a foglalkoztató szobáinak rendbetétele áll az első helyen, ezt követően jöhet a műterem helyrehozása.

A károkat nehéz felbecsülni, ezek összege elérheti a negyvenezer eurót. Egyedül képtelen lenne mindezt fedezni. Ám az összetartás szép példái már a tragédiát követő napon megnyilvánultak.

Gyűjtés indult a megsegítésükre. Volt olyan önkormányzati képviselő, aki félévi képviselői juttatását ajánlotta fel. Pénzadományok mellett önkéntes munkával és egyéb természetbeni támogatással segítik a keramikusművészt.

Már önkéntes csoportok alakultak a takarítás érdekében, akik a lakórész rendbetételében segédkeztek. Mások az újjáépítési munkálatokhoz ajánlották fel önzetlen segítségüket. Az ipolyságiak és a barátok mellett képzőművészek is támogatásukról biztosították Kutak Adriennt. Gyűjtést rendeznek számára, jótékonysági aukció szerveződik. Zachar Pál, Ipolyság polgármestere szintúgy támogatásáról biztosította a művésznőt. Hamarosan megnyitják azt a transzparens számlát, amelyre várják az önkéntes adományokat.

Megilletődve fogadta az összefogást. Mint mondta, egész életében feladatának tekintette a másoknak való segítségnyújtást, mindig is a tenni akarás jellemezte embertársai támogatása érdekében. Művésztársak, fogyatékkal élők, környékbeliek és távolabb élők egyaránt számíthattak szívből jövő segítségére. Még az állatmenhelyeket, a beteg állatokat gondozó szervezeteket is rendszeresen támogatják Ádám fiával. Az elmúlt napokban ők tapasztalják a feléjük áradó önzetlen segítség erejét.

Most még nem lehet tudni, hogy mikor veheti újra birtokba a műtermét, azonban az alkotási vágy nem lankad a történtek után sem. Már keresi az átmeneti megoldást, ahol újra tud majd dolgozni. A kormos, a hőtől kissé eldeformálódott műtárgyakat újragondolt alkotásoknak tartja. Akár kiállításra is kerülhetnének…

Pásztor Péter/Felvidék.ma