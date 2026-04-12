Orbán Viktor: gratuláltam a győztes pártnak

A választási eredmény bár még nem teljes, érthető és világos: a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Budapesten.

A kormányfő azt mondta: soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztak egyetlen választási kampányban sem.

Van is ennek látszatja, hiszen 2,5 millió szavazót sikerült összegyűjtenünk, „2,5 millió ember bízott bennünk a mai napon is” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, különösen köszöni a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást. „Üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok” – mondta.

A szavazóinkat soha nem fogjuk cserben hagyni

A feladat, amely előttünk áll, világos: a kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük. Két és fél millió szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik, hogy soha nem fogjuk őket cserben hagyni – mondta Orbán Viktor a kormánypártok eredményváró gyűlésén.

Emlékeztetett: több mint harminc év alatt nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket is megéltek együtt. „De egy dolgot mindenki tudhat itt, ebben a teremben és az egész országban: mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel!” – hangoztatta.

Hozzátette, hogy a következő napok a „sebek gyógyításáról” szólnak, de aztán újra indul a munka, és ebben a munkában mindenkire, mind a 2 millió 500 ezer szavazójukra számít.

