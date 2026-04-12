Kitelepítettek emléknapja Balogtamásiban képeken

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének rendezésében megtartott balogtamási megemlékezésen ünnepélyes keretek között hajtottak fejet a kitelepítettek emléke előtt.

A résztvevőket Lakatos Ferenc polgármester köszöntötte, majd Pósa Dénes, Tóth Zoltán, Halász Attila és Lehotai Aladár osztotta meg gondolatait a kitelepítéssel kapcsolatban.

A megemlékezés részeként koszorút helyeztek el több szervezet és közösség képviselői: a Magyar Szövetség, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete, a Remény Idősek Klubja, a Bódi és a Gulyás családok, az A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás, Balogtamási önkormányzata, valamint a szervező Rákóczi Szövetség helyi szervezete nevében. Majd közösen elénekelték a Himnuszt.

A program a kultúrházban folytatódott, ahol a gömöralmágyi Magán Művészeti Alapiskola tanárai és diákjai adtak emlékező műsort Botos Renátó vezetésével, közreműködésével pedig Milen Gabriella is hozzájárult az esemény méltó hangulatához.

A rendezvény, amelyet a budapesti Rákóczi Szövetség támogatott, ismét megerősítette a közösségi emlékezés fontosságát, és azt az elkötelezettséget, hogy a kitelepítések története a jövő generációi számára is élő emlékezet maradjon.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

