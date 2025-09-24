Home Ajánló Hodossy Gyula: Takard be a múltamat
Ajánló

Hodossy Gyula: Takard be a múltamat

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Megjelent Hodossy Gyula Takard be a múltamat  című könyve.

Hodossy Gyula nem csupán a szlovákiai magyar irodalom meghatározó alakja, hanem megkerülhetetlenné vált az egységes magyar irodalom egészében is. Legújabb verseskötete kivételesen erős, meditatív lírai válogatás, amelyben a múlt idézése mellett hangsúlyosan jelen van a jelenhez és a jövőhöz való odafordulás is.

Ezek a versek azt üzenik számunkra, hogy múlt nélkül nincs jelen, és nincs jövő sem. Kultúránk és önazonosságunk megőrzésének alapfeltétele az emlékezés képessége. Hodossy emlékezik, de közben a jövő felé tekint.

Meditatív lírája olykor borongós, de mindig felemelő és inspiráló. Ez a költészet nem felejt, de nem is reked meg a múltban. Megtanít bennünket az idő teljességében élni úgy, hogy a múltból építkezve képesek legyünk a jövőbe nézni.

Kiadta a Vámbéry Polgári Társulás. Ára: 15 euró.

Vámbéry Polgári Társulás/Felvidék.ma

