Elhunyt Bartusz György képzőművész

Életének 91. évében Kassán hunyt el Bartusz György szobrász, képzőművész, egyetemi tanár, aki több tucat hazai és külföldi kiállításon képviselte Szlovákiát. A hírt a TASR hírügynökségnek Vladimíra Büngerová, a Szlovák Nemzeti Galéria (SNG) modern és kortárs művészeti gyűjteményének kurátora erősítette meg.

Bartusz György szobrász-, festő-, grafikus- és akcióművész 1933-ban, az Érsekújvár melletti Kéménden született. A Magyar Művészeti Akadémia honlapján fellelhető életrajza szerint a közép-európai avantgárd művészet meghatározó egyénisége. „A magyar, szlovák és cseh kultúra mély ismerete meghatározza egész életét és alkotóművészetét” – olvasható róla.

Képzőművészeti tanulmányait 1950–1954 között a prágai Iparművészeti Középiskolában, majd 1954–1958-ig a prágai Iparművészeti Főiskolán, Josef Wagner és Jan Kavan tanároknál végezte. Ezt követően (1958–1961) a Prágai Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt. Mesterei: Karel Pokorný és Karel Hladík. Tanulmányai befejezése után (1962–1989) főként Kassán élt és alkotott. A 60-as évek elején a csehszlovákiai ellenzéki képzőművészek által létrehozott konkretista mozgalom meghatározó tagja és aktív résztvevője volt az 1968-as forradalom utáni megtorló korszak politikájával szembeni megnyilvánulásoknak.

A modern figurális és emlékműszobrászat kiemelkedő művészének köztéri alkotásai megtalálhatóak Komáromban, Kassán, Korompán és Mezőlaborcban. Komáromban sajnos épp egy éve ismeretlen tettesek ledöntötték III. Béla magyar királyt ábrázoló szobrát. Ugyanitt, szintén az Európa-udvarban még megtalálható Bartusz György másik alkotása, amely szintén bronzból készült és II. András magyar királyt ábrázolja.

Műveit a budapesti Szépművészeti Múzeum és a Kassák Lajos Múzeum gyűjteménye is őrzi.

2009-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Állami díjai és kitüntetései:1985 – Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze (a díjat 1989-ben visszaadta), 2003 – a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettje, 2004 – Munkácsy Mihály-díj, 2009 – Szlovák Nemzeti Tanács Elnökének Díja, 2024 – Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozat.

Tavaly ősszel a Kelet-szlovákiai Képtár összefogva Magyarország Főkonzulátusával és a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA) – melynek ünnepelt tagja volt – együtt szervezték meg Bartusz György 90. életévének megünneplését. Erről bővebben ITT tudósítottunk, a művészt bemutató Szabó Lilla B ART USZ című könyvéről pedig ITT írtunk.

SZE/Felvidék.ma/TASR