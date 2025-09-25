Home Képriport Még megtekinthető Ádám Veronika tornaljai kiállítása
Képriport

Még megtekinthető Ádám Veronika tornaljai kiállítása

HE
HE

A gömöri és a palóc hímzés című kiállítás az almágyi Ádám Veronika népi hímző alkotásaiból 2025. szeptember 14-én nyílt meg a tornaljai Magyar Házban. A kiállítás szeptember 27-ig még megtekinthető.

Mint ahogyan azt Tamás Ákostól, a Csemadok helyi titkárától megtudtuk, a látogatók megismerkedhettek a palóc és gömöri hímzés motívumaival, a színek és öltéstechnikák sokszínű világával, valamint Ádám Veronika saját alkotásaival, amelyekben a hagyományt ötvözi a mai divattal. „Érdemes ellátogatni és felfedezni a magyar népi hímzés gazdagságát” – mondta Molnár Katalin, a Rákóczi Magyar Ház vezetője.

A hét folyamán a CSEMADOK Tornaljai Területi Választmánya és a Rákóczi Szövetség helyi szervezete által szervezett tárlatot megtekintették a helyi Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai is.

Forrás: Csemadok TV Tornalja, Gömörilap

HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Lédecen a győri bencésekkel ünnepeltek

1Úton a Remény évében a Felvidéken – Képes...

A Csemadok tisztújító közgyűlése képekben

Benedek László Emléknap és emléktábla-avatás Beretkén

Böjte Csaba atya és árvái Rimaszombatban jártak

Őszi elcsendesedő barangolás Pozba-Szentkúton

Barangolás a 43. Csallóközi Vásárban

Emlékünnepély Nemesradnóton képeken

Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért

Az idei Esterházy János Zarándoknap képeken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma