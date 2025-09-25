Ferenčák szerint titkos szavazás is elképzelhető az alkotmánymódosításról

Ján Ferenčák (Hlas-SD) képviselő szerint titkos szavazás is elképzelhető a kormány alkotmánymódosítási tervezetéről. Erről újságíróknak beszélt a parlamentben.

„A parlamenti folyosókon már erről beszélnek, és ha beszélnek róla, akkor elképzelhető. Főleg a mostani ellenzéki pártok egy része örülne ennek, mert nem derülne ki, hogyan szavaztak. (…) Ez az egyetlen esély, hogy a parlament megszavazza az alkotmánymódosítást” – mondta.

Ferenčák azt is kijelentette, nem az ő szavazatán múlik a módosítás sorsa, hanem mindenekelőtt a KDH-n. „Hogy hajlandók-e együtt szavazni a kormánypártokkal, vagy nem szavaznak, és feladják most az elképzeléseiket, amelyek közül néhányat sikerült belefoglalni a módosításba” – jegyezte meg.

Milan Majerský, a KDH elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a KDH képviselői megszavazzák a módosítást. „Erkölcsi kötelességünk megszavazni ezeket az alkotmánymódosításokat” – mondta, és emlékeztetett, hogy az ő prioritásaikat is sikerült belefoglalni a tervezetbe. „Most nem azt nézem, hogy kivel szavazok együtt, hanem azt, hogy mire szavazok” – tette hozzá.

Ugyanakkor a KDH két képviselője, František Mikloško és František Majerský már korábban közölte, hogy nem szavazzák meg az alkotmánymódosítást.

17 órakor kellene szavazni a javaslatról. A módosítással bekerülne az alkotmányba, hogy csak két nem létezik – férfi és női, továbbá hogy egyenlő feltételek illetik meg őket a munkapiacon. Módosulnak az örökbefogadás feltételei és az oktatási folyamat. A változtatások célja emellett Szlovákia szuverenitásának elérése kulturális-etikai kérésekben. Júniusban az ellenzéki KDH és a KÚ elérte, hogy egyes saját javaslatai is szerepeljenek a módosítások között.

TASR/Felvidék.ma