„Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba”

Eddig.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én. MTI/Purger Tamás

Kiderült, Volodimir Zelenszkij szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak – írta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán reagálva az ukrán elnök korábbi kijelentéseire.

„Újra a jól ismert taktikáját alkalmazza: erkölcsi zsarolással próbál rávenni egy országot, hogy támogassa háborús erőfeszítéseit. Tisztelt Elnök Úr! Minden tisztelettel,

Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni”

– szögezte le Orbán Viktor.

„Az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar emberek már döntöttek. Túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára a VOKS2025-ön. Ha ezen Zelenszkij elnök változtatni szeretne,

a Magyarország ellen indított médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen”

– fűzte hozzá Magyarország kormányfője.

MTI/Felvidék.ma

