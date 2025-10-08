Megjelent Ravasz József Dunaszerdahelyi prímások és zenészdinasztiák c. könyve a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában.

Hiánypótló kötettel jelentkezik a szlovákiai magyar irodalom jeles roma kutatója, romológusa, költője, írója, Ravasz József.

Egy olyan témát jár körül, mely nagyban meghatározza a zenéhez való viszonyunkat és hozzáállásunkat.

A roma muzsika, a cigányzene alakulását veszi górcső alá, kiemelt figyelmet fordítva a dunaszerdahelyi és Dunaszerdahely környéki cigányzenének, hiszen olyan zenészdinasztiák indultak innen útjukra, melyek nélkül ma nem lenne cigányzene.

Ebből a szempontból elég a műfaj egyik legjelesebb képviselőjét, Bihari Jánost említenünk, aki a Dunaszerdahely melletti Nagyabonyban született.

