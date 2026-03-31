A Magyar magazin április 1. műsorának tartalmából

A Magyar magazin az STV 2-en szerdán, április 1-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Szellemi műhelyből találkozási pont – századik lapszámát ünnepelte az OPUS irodalmi folyóirat;
Karanténkultúra – a világjárvány ihlette H. Nagy Péter író trilógiáját;
Porondon a minőségi pálinka – hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Palóc Párlatok Versenyét Ipolyságon;
Zarándoklat és adományosztás Füleken – a lelki megújulásban nemcsak a ferencesek részesülhettek.

A műsorvezető Récsei Noémi.

Ezt követi a Kimondó. Tóth Károly színművész ezúttal Komjáti Izabella divattervezővel beszélget a fenntartható divatról, a kapszulagardróbról.

BÁ/Felvidék.ma

