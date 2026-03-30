Sikerrel zárult a közmédia mesés országjárása – mintegy 2500 gyermekhez jutott el a mese varázsa

A „Csukás mese – országjáró az M2 Mesetévével” elnevezésű turné Kisújszálláson, Csukás István szülővárosában kezdődött és Budapesten ért véget. A közmédia nagyszabású tavaszi rendezvénysorozata során húsz várost látogatott meg, és összesen csaknem 2500 óvodás gyermeknek nyújtott maradandó közösségi élményt mesével, bűvész- és zenés produkciókkal, kreatív és fejlesztő foglalkozásokkal, valamint egy életnagyságú Süsü-figurával.

A turné során a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé értékközpontú kínálata és műsorai közelebb került a legkisebbekhez. Az állomásokon a többi között – Mezőtúron, Salgótarjánon, Balassagyarmaton, Komlón, Dombóváron, Körmenden, Balatonfüreden, Kiskunfélegyházán, Kapuváron és Esztergomon át egészen a fővárosig – a csatornák jól ismert hangjai és műsorvezetői várták a gyerekeket. A csapathoz felváltva csatlakozott a helyszíneken Kovácsovics Fruzsina énekesnő, aki zenés műsorával varázsolta el a közönséget vagy Kőhalmi Ferenc, aki bűvészprodukciójával nyűgözte le a kicsiket.

A kezdeményezés sikerét Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) programigazgatója összegezte: „A közmédia küldetése, hogy a legkisebbek számára is biztonságos, reklám- és erőszakmentes környezetet teremtsen.

Mindkét gyerekcsatornán az értékközpontú tartalom áll a fókuszban. Az MTVA Archívumának páratlan kincseire és ikonikus színművészeink hangjára építve olyan kulturális örökséget közvetítettünk ezen a turnén is, amely nyelvi és közösségi élményt ad a felnövekvő generációnak.

Sikerült lebontanunk a földrajzi korlátokat, és elérni, hogy a minőségi magyar kultúra és a kreatív fejlődés lehetősége minden gyermek számára elérhető legyen, éljenek az ország bármely pontján.”

A turné minden állomásán hatalmas sikert aratott a gyerekek legnagyobb kedvence, a Csukás Meserádió jelképe, Süsü, a sárkány, akivel a kicsik személyesen is találkozhattak és közös fotót is készíthettek a gyerekek. A turné során ezúttal is rengeteg rajz és üzenet érkezett a Csukás Mesepostába, amelyekből Mikó István, a Mesepostás válogat a következő szombat délelőtti adásokban. A közel 2500 résztvevő lelkesedése és a mesék iránti rajongása bizonyította, mekkora igény van a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé által képviselt értékekre a családok és az óvodai közösségek körében. A nap 24 órájában elérhető Csukás Meserádió és az évek óta töretlen népszerűségű M2 Mesetévé a nagy sikerű turnét követően is az év minden napján, reklám megszakítások nélkül várja a hallgatókat, nézőket.

