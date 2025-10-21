A Magyar magazin október 22-i műsorajánlója

A Magyar magazin 2025. október 22-én, szerdán, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Milyen sors jutott Madách Imre feleségének, Fráter Erzsébetnek;

Milyen színeket, hangulatokat, előadásokat kínálnak az idei Szenczi Molnár Albert Napok;

Milyen pillanatokat örökítettek meg a Jókai-regények valóságán túl a Helios Fotóklub tagjai;

Milyen ismereteket nyújt a sivatag kincseiről szóló tőketerebesi kiállítás;

Milyen elveket vall a Borászlegenda címmel kitüntetett Miroslav Petrech, a bélai kastély borásza.

A műsorvezető Récsei Noémi.

Ezt követi a Porta, amely ezúttal a Komáromi járásban fekvő MARTOS községet mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma