Szlovákiában nagy önkormányzati reformra készülnek

Az első javaslatot a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) és a Megyei Önkormányzatok Szövetsége (SK8) dolgozza ki, és a következő hetekben mutatják be.

„Amikor előállnak vele, megtaláljuk azt a megoldást, amelyet már a jogalkotási folyamatba is be tudunk emelni. Szlovákiát nagy önkormányzati reform várja, amelyet alulról felfelé kell megvalósítani” – mondta Richard Raši, a Szlovák Nemzeti Tanács (NR SR) elnöke (Hlas–SD) a Belügyminisztérium és a települési vezetők közös kongresszusán, amelyet az önkormányzatiság újjáélesztésének 35. évfordulója alkalmából rendeztek.

Raši szerint a ZMOS, az ÚMS és az SK8 közös javaslata fogja bemutatni, miként képzelik el az önkormányzatok modernizációját és jövőjét.

„Amint elkészülnek a javaslattal, megtaláljuk a közös megoldást, és elindítjuk a jogalkotási folyamatot is. Várjuk az egyesületeket, amelyek helyesen mondták, hogy nekik kell előállniuk a megoldással. Számos elemzésük van, és amint a javaslatot bemutatják, nemcsak ők fogják ismertetni, hanem azonnal megkezdődik a vita is arról, hogyan tovább és hogyan nézzen ki a rendszer” – tette hozzá Raši.

A Belügyminisztérium államtitkára, Michal Kaliňák megjegyezte, hogy amíg a szervezetek elkészítik javaslataikat, addig a minisztérium a szükséges törvénymódosításokon dolgozik, hogy ezzel is előkészítse az önkormányzatok modernizációját és kijavítsa a hibákat.

„Egységes szabályokat akarunk: ami a városokra és falvakra vonatkozik, az érvényes legyen a megyékre is. Harmincöt év után létrehozzuk a főellenőrökről szóló önálló törvényt is” – hangsúlyozta Kaliňák, hozzátéve, hogy Szlovákiában a települések hét százalékában jelenleg nincs főellenőr.

Azt is elmondta, hogy jövőre minden önkormányzati törvényt és általánosan kötelező rendeletet egyetlen rendszerbe szeretnének foglalni.

„Ennek köszönhetően minden önkormányzat kap egy speciális szerkesztőfelületet, amelyben módosíthatja saját helyi rendeleteit – például a kutyaadó vagy az ingatlanadó mértékét. Így nem kell ügyvédeket fizetniük a jogi szövegek megírásáért, és nem kell majd várniuk, hogy mit mond erről a lakosság vagy az ügyészség” – tette hozzá Kaliňák.

tasr/Felvidék.ma