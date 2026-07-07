Az SK8 átfogó közigazgatási reformot sürget

A Szlovákiai Megyei Önkormányzatok Szövetsége (SK8) hosszú ideje átfogó közigazgatási reformot sürget. A szervezet ezt a TASR hírügynökségnek adott reakciójában közölte, válaszul a Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) múlt heti kijelentéseire, amelyek a községek, városok és megyei önkormányzatok kiadásainak 2007 és 2025 közötti növekedésére vonatkoztak.

A szövetség leegyszerűsítőnek tartja az önkormányzatok közel két évtizedes kiadásainak olyan összehasonlítását, amely nem veszi figyelembe az átruházott hatáskörök bővülését, az energiaárak és a bérek emelkedését, valamint a növekvő beruházási igényeket.

Az SK8 szerint a községek, városok és megyék kiadásainak növekedése természetes következménye annak, hogy egyre több szolgáltatást biztosítanak a lakosság számára, miközben ezek fenntartási költségei is emelkednek. A kiadások jelentős részét uniós forrásokból támogatott beruházások alkotják, amelyekhez az önkormányzatoknak gyakran önrészt is biztosítaniuk kell.

A szövetség rámutatott arra is, hogy az önkormányzatok a közigazgatás legszigorúbban szabályozott költségvetésű szereplői közé tartoznak, és hosszú távon minimális hiánnyal gazdálkodnak.

Az SK8 szerint amennyiben a vita a közigazgatás hatékonyságáról szól, azt átfogó adatok alapján kell lefolytatni, figyelembe véve azt is, hogy az önkormányzatok biztosítják a lakosság által naponta igénybe vett közszolgáltatások mintegy 80 százalékát.

A szervezet támogatja a hatékonyság növelését célzó intézkedéseket, ugyanakkor elutasítja azokat a leegyszerűsítő következtetéseket, amelyek a tágabb összefüggések figyelembevétele nélkül kérdőjelezik meg az önkormányzatok működését.

„Éppen ebben az összefüggésben szorgalmazzuk hosszú ideje a közigazgatás átfogó reformját, amely több mint húsz év után biztosítaná az egész rendszer fenntarthatóságát, és újraszabályozná a hatáskörök, a felelősségek és a pénzügyi források elosztását a közigazgatás egyes szintjei között. Egy ilyen megoldás alapelveit az SK8 és a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) 2026 márciusában, a közigazgatási reformról szóló közös állásfoglalásában mutatta be” – közölte az önkormányzati kerületek szövetsége.

A RÚZ által összegyűjtött, a szlovákiai közpénzügyek hosszú távú alakulását bemutató elemzési adatok szerint

a községek, városok és megyei önkormányzatok kiadásai 2007 óta csaknem megháromszorozódtak.

Míg 2007-ben az önkormányzatok kiadásai 3,8 milliárd eurót tettek ki, 2025-ben már elérték a 11,2 milliárd eurót. Az infláció figyelembevétele mellett is megközelítőleg 80 százalékkal emelkedtek reálértéken az önkormányzati kiadások az elmúlt 18 évben.

Hasonló ütemben növekedtek a bevételek is: a 2007-es 3,8 milliárd euróról 2025-re 11,1 milliárd euróra emelkedtek.

SZE/Felvidék.ma/TASR