Zöldebb, élhetőbb és klímabarát lesz a IV-es lakótelep Komáromban

Komárom városában több mint 930 ezer euró értékű fejlesztés valósul meg a IV-es lakótelep belső területein. A beruházás két, egymáshoz kapcsolódó, de külön finanszírozott projektből áll, amelyek célja, hogy zöldebb, élhetőbb és klímabarátabb környezet jöjjön létre. A munkálatok 2025 őszén kezdődtek és várhatóan 2026 júniusában zárulnak.

A projekt első részében a zöldfelületeket revitalizálják. A Rákóczi, Tó, Mély és Belső körút utcák által határolt területen megújul a gyepfelület, 31 új fát és hét virágágyást telepítenek – köztük méhlegelőket is. Élősövények és cserjesorok segítik majd a por- és zajcsökkentést, valamint a zöldfelület természetes elhatárolását a járdáktól és parkolóktól.

A munkálatok során 30 meglévő parkolóhelyet újítanak fel, és további 33 új parkoló is létesül.

A kiegészítő elemek között szerepel egy szabadtéri fitneszpark hat edzőgéppel, két játszótér különböző játékokkal (csúszdatorony, hinta, homokozó, körhinta) és egy fából készült pavilon, amely árnyékos pihenőhelyként szolgál majd a lakók számára.

A második projekt a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgálja. Ennek keretében a lakótelepi belső udvaron vízmegtartó intézkedések valósulnak meg: a korábbi burkolt, vízzáró felületeket zöld, vízáteresztő anyagokra cserélik. Ez segíti az esővíz elszivárgását, csökkenti a villámárvizek kockázatát, és javítja a mikroklímát. A vízmegtartó és éghajlatvédelmi intézkedések 2783 négyzetméteres területet érintenek.

A projekt során a járdák is megújulnak, biztosítva az akadálymentes közlekedést, valamint

kilenc új padot és szeméttartót is elhelyeznek a területen. A fejlesztések teljes, együttes költsége 931 838,49 euró, amelyből több mint 898 ezer eurót az Európai Unió biztosít vissza nem térítendő támogatás formájában. A zöldfelület revitalizációjára szánt 419 152,10 eurós összegből 385 619,93 euró az uniós támogatás. A vízmegtartó intézkedések összköltsége 512 686,39 euró, amelyet teljes egészében Európai Uniós támogatásból fedeznek.

A projektek a Szlovákia 2021–2027 program keretében valósulnak meg – tájékoztatott a komáromi városi hivatal.

SZE/Felvidék.ma/KVH