A romló közbiztonságról tárgyalt a városok uniója a legfőbb ügyésszel

Nem szabad a biztonság rovására takarékoskodni, és azonnali lépésekre van szükség a közbiztonság romlása és a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedése miatt városokban és vidéken egyaránt – értettek egyet hétfői megbeszélésükön a Szlovákiai Városok Uniójának (ÚMS) vezetői és Maroš Žilinka legfőbb ügyész.

Mindkét fél javaslatokat tett a Büntető törvénykönyv tárcaközi egyeztetésre bocsátott újabb módosításával kapcsolatban. A városok uniója felszólította a politikusokat, hogy ne csináljanak politikai kérdést a közbiztonságból. „Szakmai megbeszélést folytattunk és szinte mindenben egyetértettünk. Abban is, hogy módosítani kell a Btk.-t. Az elmúlt egy év megmutatta, hogy korrigálni kell a hibákat” – jelentette ki Richard Rybníček, az unió elnöke, Trencsén polgármestere.

A városok azt követelik, hogy az ismétlődő szabálysértés újra bűncselekménynek minősüljön, és csökkentsék azt a határértéket, amelynek túllépése szabálysértés helyett már bűncselekménynek minősül. Emellett szükség van a városi rendőrségek hatáskörének kiterjesztésére, több rendőr jelenlétére az utcákon, és ismét működtetni kell a kijózanító állomásokat. „Csupán néhány mondatnyi módosítás rendezné a helyzetet” – jelentette ki Rybníček, visszautasítva, hogy egyes politikusok kampányhúzásnak nevezzék ezeket a követeléseket. A városok uniója ugyanis csupán a lakosság elvárásait tolmácsolja. „Az az alapvető cél, hogy az emberek tiszteljék és betartsák a törvényeket. A törvénymódosításokkal oda jutottunk, hogy ez egyszerűen megszűnt” – mondta Marek Hattas, Nyitra polgármestere.

Abban is egyetértettek, hogy az állam feladata gondoskodni a közbiztonságról, és nagyon helytelen lenne, ha az emberek vennék kézbe az igazságszolgáltatást. „Ez az, amit senki sem akarhat, és az államnak meg kell értenie, hogy ő felel ezért” – hangsúlyozta Matúš Vallo, Pozsony polgármestere. Maroš Žilinka legfőbb ügyész is megerősítette, hogy szakmai, tényszerű és konstruktív megbeszélést folytattak a Büntető törvénykönyv tárcaközi egyeztetésre került módosításáról. „Egyetértünk abban, hogy gyors, egyszerű és hatékony megoldásra van szükség” – írta a közösségi oldalán Žilinka.

TASR/Felvidék.ma