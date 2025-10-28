Home Itt és Most Žilinka szerint hiba volt a kisebb lopások büntetésének módosítása
Maroš Žilinka legfőbb ügyész szerint a társadalom megvédése szempontjából hiba volt az ismétlődő kisebb lopások büntetésének módosítása. Žilinka ezzel a Büntető törvénykönyv 2024 augusztusában elfogadott módosításának hatásaira reagált.

„Kialakították a törvényhozási feltételeket a társadalom elkövetőivel szembeni megvédésre, nevelésükre, reparációjukra és erkölcsi elítélésükre. Az ismétlődő kisebb lopások esetében a vétségi eljárás és a büntetés nem teljesíti nevelési és reparációs feladatát, és végképp nem teljesíti elrettentő feladatát” – véli Žilinka.

a módosítás miatt minden ilyen cselekmény elkövetését külön-külön lehet megítélni.

A legfőbb ügyész hozzátette, a büntetőeljárás céljának elérése során is mindig tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot, és „furcsa javaslatnak” tartja a lopások elkövetőinek címkézését.

