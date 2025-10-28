Két új szociális intézmény nyílt Galántán

A szociális szolgáltatások iránti növekvő igényre reagálva a Nagyszombati Megyei Önkormányzat (TTSK) két új intézményt hozott létre Galántán: egy támogatott lakhatást biztosító otthont, valamint egy autizmus spektrumzavarral élő gyermekek számára működő speciális intézményt.

A megye két korábbi, használaton kívüli tanműhely épületét újította fel, összesen közel 800 ezer eurós beruházással.

„Hosszú távon fektetünk a szociális szolgáltatások minőségébe és elérhetőségébe. A speciális ellátás és a támogatott lakhatás iránti igény arra ösztönzött bennünket, hogy bővítsük a megyei kínálatot Galántán is. Két új intézményt hoztunk létre azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Célunk, hogy minden járásban működjön hasonló ellátás” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Az új támogatott lakhatási otthon hat férőhelyes, és olyan emberek számára készült, akik részben önálló életvitelre képesek, de igényelnek segítséget a mindennapi ügyintézésben és a közösségi kapcsolatok fenntartásában.

A másik, szintén megyei fenntartású intézmény az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek számára jött létre. Az öt férőhelyes, nappali ellátást biztosító központként működik, és egyéni fejlesztést, kommunikációs és szociális készségfejlesztést kínál a gyerekeknek, valamint támogatást nyújt családjaiknak.

„Mindkét új létesítmény teljesen berendezett, felszerelt, és rövidesen készen áll a kliensek fogadására” – mondta Fazekas Veronika, a galántai Pomoc bez bariér – Segítség akadályok nélkül megyei szociális központ igazgatója.

A beruházás jelentőségét Berényi József , a megye alelnöke is kiemelte.

Kifejtette: „a szociális intézményeink fejlesztésébe fektetett összegek – akár a megyei költségvetésből, akár uniós forrásból – a legnemesebb feladataink közé tartoznak. Gondoskodni azokról, akik különleges figyelmet igényelnek, erkölcsi kötelességünk. Ezek a befektetések térülnek meg a legjobban”– mondta Berényi.

A Nagyszombati Megyei Önkormányzat további hasonló létesítményeket tervez minden járásban, ezzel is javítva a szociális ellátások hozzáférhetőségét és minőségét.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma