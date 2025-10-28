Home Magazin Tízperces álló vastaps az Ifjú Szivek bemutatóján
Tízperces álló vastaps az Ifjú Szivek bemutatóján

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó forrása: Somogyi Tibor/Dusa Gábor

A Szlovák Nemzeti Színházban mutatta be az Ifjú Szivek Táncszínház legújabb előadását, PUPEK – minden, ami Kelet és Nyugat között címmel.

A volt szlovák köztársasági elnök, Zuzana Čaputová így méltatta az előadást közösségi oldalán:
„PUPEK – všetko medzi východom a západom. Ez a címe az egyik legcsodálatosabb előadásnak, amit a Szlovák Nemzeti Színházban valaha láttam. Lenyűgöző kombinációja az erős szövegeknek, a kiváló táncos-, színészi- és zenei teljesítményeknek. Nagyon ajánlom mindenkinek.”

A Hégli Dušan és Hégli Bence rendezésében készült produkció júniusban Budapesten debütált, majd a franciaországi Festival Off d’Avignon és Prága közönsége is láthatta. A francia és cseh kritikusok „katartikus élményként” és az idei év egyik legnagyobb kedvenceként írtak róla. A következő előadásra november 30-án, Varsóban kerül sor.

A PUPEK a nemzeti és európai identitás határait kutatja, Milan Kundera gondolataira építve – itt, Európa köldökén.

Fotók forrása: Somogyi Tibor és Dusa Gábor

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

