Szent Imre herceg ünnepén imádkoztak Esterházy János boldoggá avatásáért

November 5-én, Szent Imre herceg liturgikus ünnepnapján tartották meg az Esterházy János Zarándokközpontban a hagyományos elsőszerdai szentmisét. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában bemutatott szertartást ez alkalommal a nádszegi származású Juhos Ferenc SVD verbita szerzetes atya celebrálta.

A szentmise elején Juhos Ferenc atya kiemelte, megtiszteltetés számára, hogy Szent Imre herceg ünnepén, felvidéki magyar lelkipásztorként mutathatja be a szentmisét az alsóbodoki kápolnában, ahol hónapról hónapra Esterházy Jánosért imádkoznak.

A szertartás elején megemlékezett a napokban elhunyt Dominik Duka nyugalmazott prágai bíborosról is, aki Esterházy János nagy tisztelője és lelki örökségének támogatója volt.

A szentmise zenei szolgálatát ez alkalommal is Tigyi Miloš kántor látta el.

Homíliájában Juhos Ferenc atya párhuzamot vont Szent Imre herceg és Esterházy János élete között. Mint fogalmazott, „két emberről emlékezünk meg, akik különböző korokban éltek, mégis ugyanannak a fénynek voltak tagjai.”

Szent Imréről szólva kiemelte: az ifjú királyfi nem a hatalmat kereste, hanem Isten akaratát; nem a földi dicsőséget, hanem a szív tisztaságát tartotta fontosnak.

„A tisztaság nem hibátlanságot jelent, hanem azt, hogy az ember szíve nem keveredik bele a sötétségbe”

– hangsúlyozta.

Esterházy János példáját felidézve a verbita szerzetes rámutatott: a felvidéki politikus a XX. század viharaiban is hű maradt Istenhez, nemzetéhez és az emberi méltósághoz.

„Tudta, hogy a hűség ára sokszor a szenvedés, a kereszt és a magány, de nem hátrált meg. Hitte, hogy a kereszt nem a vég, hanem a feltámadás kezdete”

– tette hozzá Juhos Ferenc atya.

A szentbeszédben hangsúlyozta: Szent Imre és Esterházy János példája ma is időszerű, mert arra tanítanak, hogy a hűség és a tisztaság nem gyengeség, hanem erő, amely Istenből táplálkozik.

„Mindkettőjük élete felteszi számunkra a kérdést: milyen koronát keresünk az életünkben – a sikert, amit magunk építünk, vagy a békét, amit csak Isten adhat?”

– tette fel a kérdést a lelkipásztor.

A homília zárásaként arra buzdította a híveket, hogy Szent Imre és Esterházy János közbenjárását kérve őrizzék meg hitük hűségét és szívük tisztaságát.

„Nem koronával a fejünkön, hanem fénnyel a szívünkben építhetjük Isten országát”

– fogalmazott.

A szentmise lelkipásztori áldással zárult, majd a jelenlévők közösen elimádkozták az imát Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.

A szertartás végén ifj. Csámpai Ottó, a zarándokközpont igazgatója mondott köszönetet a híveknek és zarándokoknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték az ünnepi alkalmat. Háláját fejezte ki Juhos Ferenc atyának is, amiért készséggel vállalta a szentmise bemutatását. Zárásként röviden ismertette a decemberi, szlovák nyelvű elsőszerdai szentmise időpontját is.

