A Biblia 70 éve a Guinness rekordok élén

Sola Scriptura – egyedül a Szentírás a helyes Isten-, és emberismeret kulcsa

Reformáció ünnepe tájékán kiváltképpen a hitújítás egyik alapelveként, solus/sola-ként világszerte felidézik a sola Scripturat, azaz, hogy egyedül a Szentírásból ismerhető meg Isten, az Ő akarata az embervilággal, a természettel, a jövővel és személyesen velünk kapcsolatban. Minden esztendőben fénylő betűkkel jelenik meg előttünk ez a keresztyén életelv. Így volt ez 2025-ben, s így lesz ez, amíg ember fog élni bolygónkon. Ilyenkor a világ nagy bibliatársulatai, egyházi hírközlő szervei igyekeznek mérleget vonni: hogyan alakult a Biblia olvasottsága, terjesztése legújabban. Ilyentájt magam is végigpásztázom a világsajtót, amit pár pillanat alatt meg tudok tenni a laptopomon. A következőket tapasztaltam 2025 reformáció havában.

Az 1,17 kilométeres Bibliától a Nano Bibliáig

A Wiedmann-Biblia az Ószövetséget és az Újszövetséget teljes egészében képekben ábrázolja. Az eredeti mű összesen 19 leporello-könyvből áll, 3333 kézzel festett képpel, teljes hossza 1,17 km. A művet a stuttgarti Willy Wiedmann készítette 16 év alatt (1984–2000). Wiedmann a Bibliát a 1960-as évek közepén kifejlesztett polikón (azaz soktáblás) festészeti stílusban festette meg. Wiedmann (1929-2013) elképesztően sokoldalú német protestáns művész volt: a festészeten kívül szobrászatban, zenében komponistaként és íróként is működött.

Ilyen technikával készített főművében az egyházat és a művészetet igyekezett összekapcsolni. Élete során több, mint 30 000 képet festett ezzel a technikával.

1964-ben nyitotta meg első galériáját Bad Cannsstattban, az ún. Jákob Kútja Galériát. Itt olyan művészek munkáit is bemutatta, mint Pablo Picasso, Salvador Dali. Élete során három templombelsőt illusztrált modern freskókkal, hat galériájában mutatta be a modern művészetet, 500 költeményt írt, 150 zenei művet komponált, amelyekben istenadta képességeit Soli Deo gloria, visszaadta Urának, Istenének.

A maga módján reformátori személyiség volt a modern művészetek korában.

S a másik különlegesség: 70 éve, hogy az ír sörfőzdevezető, majd tulajdonos szögre akasztotta vadászpuskáját, és elhatározta, világkatalógust fog szerkeszteni kiemelkedő, páratlan teljesítmények katalogizálására, bármely területen is születnek ezek az emberi életben. Sir Hugh Beaver (1890-1967), a dublini Guinness söröző és sörfőzde dél-afrikai–ír születésű tulajdonosa igen gyakorlatiasan gondolkodott. Kiválóságokra, illetve rendkívüli teljesítményekre koncentráló, ezeket publikáló tervét szinte azonnal megvalósította.

Először 1955-ben jelentette meg világrekordokat összefoglaló könyvét, amiben „a legkülönfélébb nézeteket valló, világrekordnak számító teljesítményeket nyújtó személyek békességben és mindörökre együtt lesznek”.

Guinness könyve a Biblia után a világ egyik legtöbb példányszámban elkelő könyve.

Csúcson a kiterjesztett és az összezsugorított Biblia – 5 milliárd példányban

Kétségtelen, a világon a legnagyobb példányszámban eladott könyv ma is változatlanul a Biblia. Több, mint 5 milliárd példányban nyomtatták ki. Különlegességei között szerepel a már említett Wiedmann Biblia, 3333 képpel. A számmal a szerző a teljességet, a felülmúlhatatlanságot is kifejezésre juttatta. Az eredeti, s nemzetközileg nagyra becsült mű a frankfurti Biblia Múzeumban található, 1,17 kilométer hosszan illusztrálja az Ó- és Újszövetséget, hitelesítve azt, hogy a két szövetség mélyen, Isten kijelentő akarata szerint tökéletesen kiegészíti egymást.

Egyúttal kifejezi azt az alapvető üdvtényt, hogy az üdvözítő kegyelem, s az ezt rögzítő, értelmező üdvtörténet – végtelen valóság.

Ennek a kiterjesztett Bibliának az ellenpéldája az összetömörített Biblia, a héber Nano Biblia, ami először világrekorderként 2015-ben jelent meg a rekordok könyvében. Az egész Ószövetség egyetlen nano chipre gravírozva, fél négyzetmilliméteren elfér. A kristályméretű csoda Bibliát Ohad Zohar haifai fizikus hozta létre. Olvasni csak elektromos mikroszkóppal lehet. Ilyen módon is jelen van a digitális korban Isten beszéde, Igéje.

Ezek a rekordok azt is bizonyítják, hogy bár a jegenyék nem nőnek az égig, de a bibliacsodák felérnek egészen a láthatatlan transzcendens magasságokba és leérnek a láthatatlan emberi lelkek mélyére egyszerre.

Elképesztő és hálára indító bibliarekordok

A Biblia Társaságok 2024-ben világszerte 150 millió szentírási kiadványt osztottak szét, köztük 276,9 millió teljes Bibliát és 102,3 millió Újszövetséget.

A digitális elkötelezettség is növekszik: 2024-ben 28,3 milliárd fejezetet tekintettek meg online világszerte, főként fiatalok.

A regionális eloszlás változó: Brazília vezet mind a nyomtatott, mind a digitális hozzáférés terén, majd India, Kína, Nigéria és a Fülöp-szigetek következik.

Globális terjesztés

Az elmúlt 10 évben az Ausztrál Biblia Társaság 2,6 milliárd nyomtatott szentírási kiadvány terjesztéséről számolt be, ebből 276,9 millió teljes Biblia és 102,3 millió Újszövetség.

2024-ben 150 millió szentírási kiadványt osztottak szét.

2022-ben 166,4 millió szentírási kiadványt osztottak szét, az Újszövetségek többsége Ázsiába, Közép- és Dél-Amerikába, valamint Afrikába került.

Digitális és online statisztikák

2024-ben 28,3 milliárd fejezetet tekintettek meg online, és 1,3 milliárd hangoskönyvet hallgattak meg.

2022-ben a Biblia-letöltések a teljes Biblia-ellátás 28%-át tették ki, ami jelentős növekedést jelent a 2021-es 21%-hoz képest.

Digitális használat: az Egyesült Államokban a digitális Biblia-használók 62%-a használ Biblia-alkalmazásokat, és az összes Biblia-használó 66%-a legalább néha digitálisan fér hozzá a Bibliához.

Regionális trendek

Vezető országok: Brazília, India, Kína, Nigéria és a Fülöp-szigetek a nyomtatott és digitális Biblia-terjesztés terén is az élen járnak. Európában és a Közel-Keleten 2015-ben 1,8 millió Bibliát terjesztettek ebben a régióban.

Nekem úgy tűnik, a világon egyre többen éreznek rá ara, amit a nagy magyar regélő, Gárdonyi Géza írt le versében:

Írás a Bibliába

– Az Újszövetség Könyve elé –

Ez a könyv a könyvek könyve,

Szegény ember drágagyöngye.

Égi harmat lankadtaknak,

Világosság földi vaknak.

Bölcsességnek arany útja:

Boldog, aki rátalál!

Szomjas lelkek forrás-kútja,

Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,

Királyon lánc, rabon napfény,

Tévelygőnek hívó harang,

Roskadónak testvéri hang.

Elhagyottnak galambbúgás,

Viharvertnek ereszet,

Haldoklónak angyalsúgás:

„Ne félj: fogd a kezemet!”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,

Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”

Fal, – s túl rajta élő hangok,

Köd, s benn zengő hárfák, lantok.

Templomok közt legszebb templom:

Csak megnyitom, s benn vagyok.

Ablakán a Paradicsom

Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik,

Márványvár is összeomlik.

Bíborleplek ronggyá málnak,

Dicsőségek füstbe szállnak.

Csak ez a könyv nem tér porba,

Mintha volna élő lelke!…

Ez a könyv a Mózes bokra:

Isten szíve dobog benne.

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma