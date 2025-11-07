Pellegrini fontosnak tartja a szlovákiai halgazdálkodás támogatását

Peter Pellegrini államfő a Dunaszerdahelyi járásban található bögellői halastavaknál – ahol szimbolikusan megnyitották az idei karácsonyi szezont – tett látogatása során a szlovákiai halgazdálkodási ágazat támogatására szólított fel. Hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-biztonság szempontjából előnyösebb, ha a saját, hazai produkcióra támaszkodunk.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a statisztikai adatok alacsony egy főre jutó halfogyasztásról tanúskodnak Szlovákiában – ez a mennyiség körülbelül fejenkénti egy kilogramm évente. „Ezúton is szeretném ösztönözni a polgárainkat, hogy fogyasszanak gyakrabban belföldi, édesvízi halat” – mondta.

Elismerését fejezte ki a halászoknak, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a hagyományőrzéshez és az ország élelmiszer-önellátásának fejlesztéséhez. „Szeretném felhívni a figyelmet mindazokra, akik a szlovákiai halgazdálkodási ágazatban dolgoznak, mert nagyon fontos munkát végeznek, nemcsak a haltenyésztés területén, hanem a szlovákiai piac jó minőségű hazai, édesvízi hallal való ellátásában is” – állapította meg.

„Fontosnak tartom, hogy az élelmiszer-biztonság részeként népszerűsítsük a szlovákiai halgazdálkodást, és a lehető legnagyobb mértékben támogassuk azt. Ne külföldről vásároljunk halat, amelyről azt sem tudjuk, honnan származik, mennyire friss, és mivel etették” – tette hozzá.

Javasolta, hogy az édesvízi halak rendszeresen szerepeljenek az iskolai étkezdék étlapján. „Ez az egyik első lépés, mert ha rászoktatjuk a felnövekvő generációt a szlovákiai édesvízi halak fogyasztására, akkor idősebb korukban is ezt fogják tenni” – mondta. Szerinte az állam példát mutathatna, s lépésről lépésre javíthatná a helyzetet, ezáltal a szlovákiai halgazdálkodás a mezőgazdasági ágazat és Szlovákia teljes élelmiszer-önellátóságának következő fő pillérévé válhatna.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk