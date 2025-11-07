Home Magazin Vb-2026 – november 20-án lesz a pótselejtezők sorsolása
Magazin

Vb-2026 – november 20-án lesz a pótselejtezők sorsolása

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay)

November 20-án Zürichben sorsolják ki a jövő évi labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjének párosításait.

A nemzetközi szövetség pénteki bejelentése szerint az esemény 13 órakor kezdődik.

A 48 helyből csak négy talál gazdára az európai és kettő az interkontinentális pótselejtező során, a mérkőzéseket március 26. és 31. között rendezik meg.

Európában a rájátszás négycsapatos tornákból áll, elődöntőkkel és egy döntővel, mindegyik párharc egy mérkőzésen dől el. A selejtezősorozat 12 második helyezettje és a Nemzetek Ligája legjobb csoportgyőztesei vesznek részt rajta.

A magyar válogatottnak – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll. A portugálok tíz, az írek négy, az örmények három pontot szereztek eddig.

A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik.

A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Európa-liga – a Ferencváros simán legyőzte a Ludogorecet

Stratégiai váltásra kényszerülnek a biztosítók az idősödő népesség...

Magyar és szlovák városi cigánymuzsika közös koncerten a...

Az év legnagyobb teliholdja lesz látható szerdán éjjel

Szoboszlai: remek az összhang a csapattársaimmal

Átlag közeli hőmérsékletű és száraz volt az október

Őszi meteorzápor novemberben

A Jónak lenni jó! kampány idén a kárpátaljai...

A szlovákiai lakosság nagy része egyetértene a brojlercsirkék...

Áprilistól közvetlen járat indul Szöul és Budapest között

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma