Vb-2026 – november 20-án lesz a pótselejtezők sorsolása

November 20-án Zürichben sorsolják ki a jövő évi labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjének párosításait.

A nemzetközi szövetség pénteki bejelentése szerint az esemény 13 órakor kezdődik.

A 48 helyből csak négy talál gazdára az európai és kettő az interkontinentális pótselejtező során, a mérkőzéseket március 26. és 31. között rendezik meg.

Európában a rájátszás négycsapatos tornákból áll, elődöntőkkel és egy döntővel, mindegyik párharc egy mérkőzésen dől el. A selejtezősorozat 12 második helyezettje és a Nemzetek Ligája legjobb csoportgyőztesei vesznek részt rajta.

A magyar válogatottnak – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll. A portugálok tíz, az írek négy, az örmények három pontot szereztek eddig.

A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik.

A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják.

MTI/Felvidék.ma