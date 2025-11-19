A Büntető törvénykönyv módosításával a kisebb lopásoknál ismét bevezeti a kormány a háromszor és elég elvét, tehát a vétséget elkövető visszaesőknél a bűnismétlés bűncselekménye érvényesül. Ha egy éven belül háromszor követnek el ilyen vétséget, két év szabadságvesztésre ítélhetők. A kormány szerdán jóváhagyta a Btk. módosításának vonatozó tervezetét.

Módosul a végrehajtási eljárás is, a végrehajtó bűncselekmény és vétség elkövetése esetében is elrendelhet végrehajtást a károk megtérítése érdekében. A javaslat szerint a parlament gyorsított eljárásban vitathatná meg a módosítást.

„A javaslat célja a társadalmi feszültség csökkentése, továbbá eleget tenni a kiskereskedők és a polgármesterek kérésének, hogy szigorúbb fellépésre van szükség ezekkel az elkövetőkkel szemben.

Ezért a Büntető törvénykönyv 212-es paragrafusának módosítása a háromszor és elég elve alapján bevezeti a három egymást követő vagyon elleni vétség büntetését” – áll az igazságügyi minisztérium javaslatában.

A kártérítés jobb behajtása érdekében módosul a végrehajtási eljárás szabályozása is. A módosítás a növekvő agresszivitásra és a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodására reagál.

A kormány szerint azután növekedett meg a lopások száma és váltak agresszívabbá az elkövetők, hogy a „média félretájékoztató kampányt folytatott, egyes politikusok pedig azt állították, hogy büntetlenül lehet lopni”.

A kormány a szigorúbb fellépésre vonatkozó társadalmi elvárásra reagál.

„A hamis információk terjesztése ilyen cselekmények elkövetésére bujtogatta a nyilvánosságot, elsősorban a visszaesőket, és megszaporodott a kisebb, 50-70 euró értékű lopások száma. Ehhez társult a jelenlegi társadalmi feszültség és a növekvő agresszivitás, ezért egyre agresszívabbá váltak ezeknek a vétségeknek az elkövetői is, a társadalom pedig érzékenyebben reagált ezekre a cselekményekre” – írta indoklásában az igazságügyi tárca.

A javaslat szerint a módosítás a kihirdetése napján lép életbe.

TASR/Felvidék.ma