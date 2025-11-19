Home Itt és Most „Szeresd a hazait, válaszd a hazait!”
„Szeresd a hazait, válaszd a hazait!”

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének karácsonyi ajánlata

Itt a karácsony, ezért szeretnénk lehetőséget biztosítani hirdetéseitek megjelenítésére a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége közösségi platformjain és weboldalán!

Mint tudjátok, közeledik a karácsony. Tisztában vagyunk vele, hogy ebben az időszakban több vállalkozás termékei, szolgáltatásai is az ünnepre hangolnak, készülnek.

Éppen ezért lehetőséget kínálunk azok számára, akik az általuk kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos karácsonyi promóciókat el szeretnék juttatni más vállalkozókhoz

– olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A továbbiakban így folytatják: számunkra is fontos, hogy minél többen helyi termelőktől, helyi kézművesektől vásároljanak, a helyi szolgáltatók ajánlatait válasszák.

Ezt most megtehetitek a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségén keresztül is.

Ehhez mindössze töltsétek ki az alábbi adatbekérőt 2025. november 30-ig!

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége/Felvidék.ma

