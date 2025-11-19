Sokan csinálják, de akár az életükbe is kerülhet

Manapság gyakran előfordul, hogy az emberek mobiltelefonnal a kezükben térnek nyugovóra. Elalvás előtt még böngészik a híreket, hallgatják a rádiót, és ébresztőóraként is használják a telefont. Az is gyakran előfordul, hogy éjszakára a töltőre csatlakoztatják a készüléket. De vajon biztonságos alvás közben a töltőn hagyni a telefonunkat?

Szakértők szerint a modern okostelefonok általában nem jelentenek ilyen szempontból kockázatot, ha helyesen alkalmazott, jó minőségű töltővel használják azokat. A probléma az olcsó vagy sérült eszközöknél jelentkezik, amelyek túlmelegedhetnek. Ugyancsak veszélyes, ha a telefont töltés közben a párna vagy takaró alatt tartjuk, ahol a keletkezett hő nem tud elillanni.

A tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy alvás közben sokkal veszélyesebb telefont tölteni, mint a legtöbben gondolnák. Szerintük ez egy gyakori rossz szokás, ami végső soron tragédiát is okozhat – írja a Ladbible külföldi portál.

Amennyiben tűz keletkezik, miközben alszunk, előfordulhat, hogy észre sem vesszük. Alvás közben ugyanis kevésbé érzékeljük a szagokat és a füstöt, így ha a telefonunk vagy a töltőnk túlmelegszik, a tűzre valószínűleg nem fogunk felébredni. Viszont mindössze három mély füstbelégzés elég ahhoz, hogy elveszítsük az eszméletünket.

Problémát főként az olcsó vagy hibás töltők jelentenek, amelyek túlmelegedhetnek és rövidzárlatot okozhatnak. Ezért a tűzoltók azt tanácsolják, hogy a telefont csak ébren töltsük, amikor figyelünk a készülékre. A nappali töltés sokkal biztonságosabb.

Hozzáteszik, hogy a legnagyobb kockázatot a lítium-ion akkumulátorok jelentik, amelyek a legtöbb modern eszközben megtalálhatók. Ha túltöltődnek, mechanikailag sérülnek vagy hőhatásnak vannak kitéve, kigyulladhatnak. Ezért a telefonokat nem tanácsos párna, takaró alatt vagy gyúlékony tárgyak közelében tölteni.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy csak eredeti, megbízható gyártóktól származó töltőket és akkumulátorokat használjunk, és ne töltsük az eszközeiket olyan helyen, ahol túlmelegedhetnek, mert ilyen körülmények között a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.

Az egyik leggyakoribb hiba tehát, ha az emberek közvetlenül az ágyon vagy akár a párnájuk alá helyezve töltik a telefonjukat, mivel töltés közben az akkumulátor természetes módon felmelegszik, és ha a hőnek nincs hová eloszlania, az eszköz túlmelegedhet és kigyulladhat. A töltésre a legalkalmasabb hely a kemény, stabil felület, például íróasztal, éjjeliszekrény, ahol a meleg szabadon áramolhat.

A túlmelegedés vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében tehát fontos betartani néhány egyszerű, de hasznos szabályt:

Csak akkor töltsük az eszközeinket, ha ébren vagyunk és felügyelet alatt tartjuk ezeket! A töltés befejezése után húzzuk ki a töltőt a konnektorból! Ha a töltő túlzottan felforrósodik, sípoló hangot ad vagy sérült, azonnal cseréljük le!

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk