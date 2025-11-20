A párkányi régióban is átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait

A Rákóczi Szövetség 2025-ben több ösztöndíjat is kínál, köztük egy egyszeri 10 ezer forintos iskolakezdési támogatást a Kárpát-medencében magyar tanítási nyelvű első osztályba íratott diákoknak, valamint a Szülőföldön Magyarul Program keretében nyújtott támogatásokat a határon túli diákoknak.

Az adományozás célja az első osztályba magyar iskolában lépő, határon túli diákok támogatása, valamint oktatási és nevelési támogatás a határon túli magyar tanítási nyelvű iskolákban tanuló diákoknak.

A Párkányi Ady Endre Alapiskola igazgatójának, Bacsó Péternek a tájékoztatása szerint,

az iskola 63 elsős kisdiákja kapta meg az idei tanévre szóló ösztöndíj-támogatást. Az átadás az iskolában 32. éve megrendezésre kerülő Ady Napok nyitóprogramja lett.

Köszöntőjében így szólt a megjelent vendégekhez: „Külön is szeretném kiemelni, hogy a 2025-ös év azért is rendkívüli jelentőséggel bír, mert ebben az évben ünnepeljük a magyar nyelvű oktatás II. világháború utáni újraindításának 75. évfordulóját. Felvidéki magyar közösségünk megmaradásának és jövőbeli fejlődésének alapja a minőségi anyanyelvi oktatás és a magyar szellemben való nevelkedés. Ennek egyik színtere az iskola, a másik a család. E két intézmény közös élete az iskolaválasztással kezdődik. Ideális esetben olyan döntéssel, mint az önöké, kedves szülők. Önök amellett, hogy magyar szellemben nevelik gyermekeiket, fontosnak tartották, hogy mi, a párkányi Ady Endre Alapiskola pedagógusai magyar nyelven vezessük be csemetéiket a tudás világába. Fontosnak tartották, hogy magyar mondókákat, énekeket tanuljanak, megismerjék nemzetünk irodalmi és történelmi nagyjait, hőseit, nemzeti ünnepeink üzenetét.“

Majd az iskola és a szülők nevében is megköszönte a magyar államnak, s külön a Rákóczi Szövetségnek ezt az anyagi és erkölcsi támogatást, a szülőknek pedig, hogy ebbe a magyar iskolába adták gyermekeiket.

A Rákóczi Szövetség küldöttségében jelen voltak: dr. Petrovay László stratégiai igazgató,

Katona Klaudia, a Magyar Iskolaválasztási Programért felelős vezető, valamint Szenczi Borbála gazdasági igazgató. A vendégek között volt még Szabó Jenő polgármester, Himmler György, a Párkány és Vidéke Polgári Társulás elnöke; Steiner Zsuzsanna önkormányzati képviselő és az iskolatanács elnöke, Madocsai Mónika, a Szülői Szövetség elnöke, továbbá Nagy Imre, a Csemadok Párkányi Alapszervezetének elnöke.

A Nánai Alapiskola az Érsekújvári járás két kisiskolája közül létszámban a nagyobb, amely a község fenntartása által létezik, valamint mindazon szülőknek köszönhetően, akik a harminchat éve önállósult község visszaszerzett önálló iskoláját éltetik.

Ide is minden évben ellátogatnak a Rákóczi Szövetség küldöttei, hogy átadják az évi ösztöndíjat az elsősöknek. Mint azt Valašek Karin igazgatónő elmondta, hat kisdiák kapta meg e szép ajándékot a magyar államtól. Nagy volt az öröm, mind a szülők, mind a pedagógusok részéről, a vendégeknek pedig kellemes meglepetés volt a diákok kedves programja.

A Rákóczi Szövetség részéről az eseményen jelen voltak: dr. Petrovay László, Katona Klaudia és Szenczi Borbála.

„Hat elsősünk kapott ösztöndíjat: Galgóczi Emma, Kádas-Cseresnyés Korina, Mészáros Flóra, Molnár Emma, Šnirer Emília, Valašek Leó” – tájékoztatott az igazgatónő. Az ünnepségen részt vett Juhász László polgármester is.

A muzslai Endrődy János Alapiskolában november 19-én került sor a Rákóczi Szövetség ösztöndíjátadó ünnepségére, melynek keretében nyolc tanuló és szülei kaptak ösztöndíjat. Az eseményen vendégként jelen voltak: Farkas Iván, Muzsla polgármestere, valamint a

Rákóczi Szövetség képviseletében dr. Petrovay László stratégiai igazgató, Szenci Borbála gazdasági igazgató és Katona Klaudia, a magyar iskolaválasztásért felelős vezető.

Köszöntőt mondott Ölveczky Árpád igazgató, majd az iskola növendékei bemutatták a Nagy János osztályfőnök által összeállított műsort Népi játékfűzés – Hazám, édes hazám címmel. A műsort követően Farkas Iván és Petrovay László szólt a szülőkhöz.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma