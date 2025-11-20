Az ellenzék zsigerből tiltakozik?

A Kereskedelmi Szövetség (ZO) helyesli, hogy a kormány szerdán (november 19.) előterjesztette a Btk. módosítását, és a visszaeső tolvajok büntetésének szigorítását javasolta – jelentette ki Filip Kasana, a szövetség elnöke.„A tolvajoknak ez világos üzenet: szigorúbb büntetések lesznek” – tette hozzá.

Kasana kifejtette, hogy fokozatosan hatalmas mérteket öltött a bűnözés, a boltok alkalmazottai és a vásárlók sem érezték magukat biztonságban az egyre agresszívebb tolvajok miatt. Az üzletek sok pénzt költöttek biztonsági intézkedésekre, de a tolvajok egyre szemtelenebbek, ezért a szigorítás szerinte teljes mértékben indokolt és elengedhetetlen.

Megjegyezte, más európai országokban, például Nagy-Britanniában és Németországban is emelkedett a bolti lopások száma, ráadásul sok tolvaj agresszív, és az ottani kormányoknak szintén reagálniuk kellett.

Szlovákiában ez a téma is politikai viták tárgyává vált, de a kiskereskedelem számára a legfontosabb az alkalmazottak és a vásárlók megvédése és a rend fenntartása – magyarázta.

„Többször tárgyaltunk a belügyi és az igazságügyi tárcával, elemeztük a boltok tapasztalatait és az adatokat. Arra jutottunk, hogy a visszaesők jelentik a legnagyobb problémát, ők követik el a lopások zömét, és ha lebuknak, gyakran erőszakossá válnak, fenyegetik az alkalmazottakat” – mutatott rá.

Kiemelte a rendőrség együttműködését a bolti lopások visszafogásában, számos intézkedést hoztak, amelyek éreztették a hatásukat. „Nagyon reméljük, hogy az óvintézkedéseknek lesz foganatja, megelőző és visszatartó hatása, és mindenki számára biztonságosabbak lesznek a boltok” – zárta Kasana.

TASR/Felvidék.ma