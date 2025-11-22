A Világosság református egyházi műsor november 23-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus követése, Református Teológiai Kar a számok tükrében, a református szótériológia és a buddhizmus „üdvösség”-fogalma.

Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint. Bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.” Jézus követéséről Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor szól a hallgatókhoz.

A 2025/26-os akadémiai évben a Református Teológiai Karnak alig hatvan hallgatója van, annak ellenére, hogy az idén jelentősen megnőtt a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szakon az elsős hallgatók száma. A református teológia szakon viszont még mindig kevés a hazai hallgató. Lévai Attilával, a kar megbízott dékánjával beszélgetünk.

Út a vallásközi párbeszéd mélyebb vallásfilozófiai rétegei felé. A református szótériológia és a buddhizmus „üdvösség”-fogalmainak összehasonlító vallásteológiája – ezzel a címmel írta nagydoktori értekezését Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor. Miért erre a témára esett a választása, illetve miért fontos egy lelkésznek tudományos téren is továbbképeznie magát, az kiderül a vele készült beszélgetésből.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

