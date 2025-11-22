Üres vonal – Ferdics Béla önálló kiállítása a tallósi kastélyban

Ma délután nyílik Ferdics Béla önálló tárlata a tallósi Esterházy-kastély impozáns épületében.

Ferdics Béla kortárs művész legújabb tárlatán az „üres vonal” válik központi motívummá, olyan önálló jelenséggé, amely túlmutat a rajzi, festészeti vagy szobrászati funkción – fogalmazott a Felvidék-má-nak dr. Balla Rita, a kiállítás kurátora.

Mint folytatta,

a művész a vonalat nem ábrázolóeszközként, hanem érzékenyen változó szubjektumként vizsgálja. Munkáiban a vonal egyszerre jelenik meg, mint felület, mint térkijelölő eszköz és mint érzékelési határ.

Ferdics Béla éppen ezt a sokrétegű, folyamatosan átalakuló minőséget vizsgálja, amely most az Esterházy-kastély tereiben új összefüggések között tárul fel a látogatók előtt – zárta gondolatait a kurátor.

Fedrics Béla 1968. december 2-án született Dunaszerdahelyen. 1988 és 1994 között a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola üveg szakán tanult, majd 1991–1992-ben Budapesten a Magyar Iparművészeti Főiskola Szilikátipari Tanszékén volt vendéghallgató. Pozsonyban Áskold Žačko és Juraj Gavula, Budapesten Horváth Márton és Bohus Zoltán volt a mestere.

2000-ig Dunaszerdahelyen élt, 2001–2007-ig Tatán élt és dolgozott. 1987–1988-ban, Pozsonyban kőrestaurátorként dolgozott, 1994-től 1996-ig Dunaszerdahelyen a Csallóközi Múzeum restaurátora volt. Jelenleg ismét Dunaszerdahelyen él.

Grafikai kompozíciók (monotípiák, ceruza- és tusrajzok, akvarellek) mellett üveg-, kő-, faplasztikákat, térobjektumokat, installációkat készít.

Műveinek jellemző vonása az anyagok, a kivitelezési technikák ötvözése. Üvegművészeti tevékenysége mellett illusztrátori munkásságot is kifejt, számos könyv, illetve folyóirat jelent meg kísérőrajzaival. A Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, jelenlegi MAMSzE (1995-től) tagja. 2005. november 1-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. 2007-től óraadó tanárként dolgozik a gútai Magán Szakközépiskolában. 2011-től a Művészeti Alapiskola tanára.

Az Üres vonal című kiállítás arra hívja a nézőt, hogy a vonalat ne csupán lássa, hanem érzékelje, kövesse, és lépjen vele párbeszédbe a térben – emelte ki Balla Rita.

A kiállítás megnyitójára ma, november 22-én 15 órai kezdettel kerül sor a tallósi Esterházy-kastélyban. További részleteket az Eseménynaptárunkban olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma