Kutatók szerint egyetlen HPV-oltás elég lehet a méhnyakrák ellen

A humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltások az Európai Unióban 2006 óta rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel. A kutatók szerdán közölték, hogy egyetlen HPV-oltás a jelek szerint éppoly hatékony a méhnyakrákot okozó vírusfertőzés megelőzésében, mint két adag.

A HPV, azaz a humán papillomavírus nagyon gyakori, és szexuális úton terjed. A fertőzések többsége magától megszűnik, de némelyik megmarad, és évekkel később daganatot okozhat; ide tartozik a nőknél jelentkező méhnyakrák, valamint ritkább daganatok nőknél és férfiaknál is.

A HPV elleni oltások 2006 óta engedélyezettek az Európai Unióban. Azok az országok, amelyek korán bevezették az oltást, már a méhnyaki rákos daganatot megelőző elváltozások számának csökkenéséről számoltak be.

A méhnyakrák azonban világszerte még mindig évente mintegy 340 ezer nő halálát okozza, és a Costa Rica-i nagyszabású vizsgálat új eredményei segíthetnek abban, hogy a nehezebben elérhető, alacsony jövedelmű országokban több lányt és fiatal nőt védjenek meg.

A vizsgálatba több mint 20 000, 12 és 16 év közötti lányt vontak be. A kutatók világszerte használt kétféle HPV-vakcinát teszteltek: a lányok felének az egyik oltástípust adták, a többieknek a másikat. Hat hónappal később a lányok felének beadták a kijelölt vakcina második adagját, a többiek pedig ehelyett egy, a vizsgálathoz nem kapcsolódó gyermekoltást kaptak.

Valamennyi résztvevőt öt éven át követték nyomon, és rendszeres méhnyaki vizsgálatokat végeztek a leginkább rákkeltő HPV-típusokra. A fertőzési arányokat egy külön, be nem oltott csoportéval hasonlították össze.

A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint egyetlen HPV-oltás mintegy 97 százalékos védelmet nyújtott, hasonlóan a két dózishoz.

Korábbi vizsgálatok arra utaltak, hogy egyetlen adag is jól működhet, az új eredmények pedig igazolják az erős védelmet legalább öt éven át, írta a témát kísérő szerkesztőségi cikkben az Egyesült Államokban működő Massachusetts General Hospital fertőző betegségek szakorvosa, Dr. Ruanne Barnabas.

„Megvannak a bizonyítékok és az eszközök a méhnyakrák felszámolásához. Ami még hiányzik, az az, hogy közösen, méltányosan, hatékonyan és most azonnal alkalmazzuk őket” – írta Barnabas, aki nem vett részt a Costa Rica-i tanulmányban.

