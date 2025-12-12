Home Itt és Most Telefonon beszélt a kormányfő Ukrajna támogatásáról az Európai Tanács elnökével
Telefonon beszélt a kormányfő Ukrajna támogatásáról az Európai Tanács elnökével

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Robert Fico miniszterelnök pénteken telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével az Ukrajna hadikiadásaihoz nyújtandó segítségről. Fico kitart amellett, hogy ezt nem támogatja. Erről a közösségi oldalán számolt be a miniszterelnök.

„Azt mondtam António Costának, hogy

nem fogok támogatást nyújtani Ukrajna hadikiadásaihoz, még akkor sem, ha újévig Brüsszelben fogunk ülni. Ukrajna újjáépítését a szlovák-ukrán kétoldalú tárgyalások alapján kész vagyok támogatni, de az értelmetlen gyilkolást elutasítom”

– mondta a miniszterelnök.

Fico ugyanezt az álláspontot képviselte az Európai Tanács elnökének és az uniós tagállamok miniszterelnökeinek küldött levelében is.

Csütörtökön (december 11.) a parlament plenáris ülésén, a kérdések órája keretében elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai konfliktusnak nincs katonai megoldása, az EU stratégiája pedig helytelen és hatástalan. Szerinte a háború folytatása értelmetlen öldöklés, és nem erősíti Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.

A kormányfő leszögezte, ezért támogatja Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseit és a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseit.

TASR/Felvidék.ma

