Telefonon beszélt a kormányfő Ukrajna támogatásáról az Európai Tanács elnökével

Robert Fico miniszterelnök pénteken telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével az Ukrajna hadikiadásaihoz nyújtandó segítségről. Fico kitart amellett, hogy ezt nem támogatja. Erről a közösségi oldalán számolt be a miniszterelnök.

„Azt mondtam António Costának, hogy

nem fogok támogatást nyújtani Ukrajna hadikiadásaihoz, még akkor sem, ha újévig Brüsszelben fogunk ülni. Ukrajna újjáépítését a szlovák-ukrán kétoldalú tárgyalások alapján kész vagyok támogatni, de az értelmetlen gyilkolást elutasítom”

– mondta a miniszterelnök.

Fico ugyanezt az álláspontot képviselte az Európai Tanács elnökének és az uniós tagállamok miniszterelnökeinek küldött levelében is.

Csütörtökön (december 11.) a parlament plenáris ülésén, a kérdések órája keretében elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai konfliktusnak nincs katonai megoldása, az EU stratégiája pedig helytelen és hatástalan. Szerinte a háború folytatása értelmetlen öldöklés, és nem erősíti Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.

A kormányfő leszögezte, ezért támogatja Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseit és a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseit.

