A lévai magyarság megmaradását is szolgálja a magyar iskolaválasztás

Léván is átadták a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az adventi időszak néphagyományainak felelevenítésével kezdődött a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíjának átadása a lévai Juhász Gyula Alapiskola elsőseinek december 12-én. A szórványvidéken lévő magyar oktatási intézmény az utolsó felvidéki iskola, ahol átadásra került az ösztöndíj-támogatás.

Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatója rövid köszöntőjében felidézte az idei tanévkezdést. Mint mondta, kis létszámú, de erős és összetartó osztályt indítottak az alapiskolában.

Lőrincz Katalin (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ugyan mintegy tucatnyi elsőssel számoltak, szeptember elején hat gyermekkel kezdődött el a tanítás az első osztályban. Több leendő elsős évhalasztást kért, mások elköltöztek a régióból.

„Ám az első osztályunk igen erős csapat, mindegyiküknek idősebb testvére, vagy unokatestvére is jár hozzánk. A szülők így újra bizalmat szavaztak a tanintézményünknek”

– magyarázta az intézményvezető.

Elsősök kis adventi műsora (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Beszédében kiemelte a sok évre, évtizedre visszanyúló gyümölcsöző kapcsolatot az iskola és a Rákóczi Szövetség között. A szövetség példaértékű elhivatottsággal viseltetik a külhoni magyar közösségek iránt – emelte ki.

Jelezte, igen nagy hasznát veszik a Rákóczi Szövetség iskolabuszainak.

Az idei évtől már két jármű szolgálja a lévai gyermekek beutaztatását. Nagy kihasználtsággal járnak napi szinten

– húzta alá Lőrincz Katalin. Mivel az iskolába közel harminc településről járnak be diákok, köztük alsó tagozatosak is, így a két kisbusz naponta több irányból, dupla járattal szedi össze őket. Napi szinten tizenkilenc diák veszi igénybe a kisbuszokat.

Az elsősök szülei az osztályteremben (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Bízom abban, hogy a jövőben picivel több elsősünk lesz, s tíz-tizenkét fős osztályokat tudunk majd nyitni – zárta gondolatait az igazgató.

A lévai elsősöknek Petrovai László, a Rákóczi Szövetség stratégiai igazgatója adta át a százezer forint értékű ösztöndíjakat. Mint az átadó előtt kifejtette: nagyon örülnek annak, hogy idén is vannak iskolakezdő gyerekek a lévai magyar alapiskolában, ezt szeretnénk a most átadandó ösztöndíjakkal megköszönni.

Petrovai László (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A szülőknek üzenve elmondta:

„a magyar iskolaválasztással remek döntést hoztak, ezzel nem csupán a gyermekek identitásáról és jövőjéről döntöttek, hanem a lévai magyar közösség jövőjéről és megtartásáról is”.

Mint hozzátette, az Önök döntésén is múlik, hogy Léván meddig van jelen a magyar nyelv és a magyar kultúra. A stratégiai igazgató megköszönte az iskolavezetés és a pedagógusok sokszor erőn felüli munkáját.

Elsősök rövid műsora (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az iskolabusz-hálózattal kapcsolatban Petrovai László kifejtette: a Felvidéken Léva azon kevés településekhez tartozik, ahol több kisbusz is szolgálja az iskolásokat. S mindkét kisbuszt megtöltik – tette hozzá.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

