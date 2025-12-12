A lévai magyarság megmaradását is szolgálja a magyar iskolaválasztás

Az adventi időszak néphagyományainak felelevenítésével kezdődött a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíjának átadása a lévai Juhász Gyula Alapiskola elsőseinek december 12-én. A szórványvidéken lévő magyar oktatási intézmény az utolsó felvidéki iskola, ahol átadásra került az ösztöndíj-támogatás.

Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatója rövid köszöntőjében felidézte az idei tanévkezdést. Mint mondta, kis létszámú, de erős és összetartó osztályt indítottak az alapiskolában.

Ugyan mintegy tucatnyi elsőssel számoltak, szeptember elején hat gyermekkel kezdődött el a tanítás az első osztályban. Több leendő elsős évhalasztást kért, mások elköltöztek a régióból.

„Ám az első osztályunk igen erős csapat, mindegyiküknek idősebb testvére, vagy unokatestvére is jár hozzánk. A szülők így újra bizalmat szavaztak a tanintézményünknek”

– magyarázta az intézményvezető.

Beszédében kiemelte a sok évre, évtizedre visszanyúló gyümölcsöző kapcsolatot az iskola és a Rákóczi Szövetség között. A szövetség példaértékű elhivatottsággal viseltetik a külhoni magyar közösségek iránt – emelte ki.

Jelezte, igen nagy hasznát veszik a Rákóczi Szövetség iskolabuszainak.

Az idei évtől már két jármű szolgálja a lévai gyermekek beutaztatását. Nagy kihasználtsággal járnak napi szinten

– húzta alá Lőrincz Katalin. Mivel az iskolába közel harminc településről járnak be diákok, köztük alsó tagozatosak is, így a két kisbusz naponta több irányból, dupla járattal szedi össze őket. Napi szinten tizenkilenc diák veszi igénybe a kisbuszokat.

Bízom abban, hogy a jövőben picivel több elsősünk lesz, s tíz-tizenkét fős osztályokat tudunk majd nyitni – zárta gondolatait az igazgató.

A lévai elsősöknek Petrovai László, a Rákóczi Szövetség stratégiai igazgatója adta át a százezer forint értékű ösztöndíjakat. Mint az átadó előtt kifejtette: nagyon örülnek annak, hogy idén is vannak iskolakezdő gyerekek a lévai magyar alapiskolában, ezt szeretnénk a most átadandó ösztöndíjakkal megköszönni.

A szülőknek üzenve elmondta:

„a magyar iskolaválasztással remek döntést hoztak, ezzel nem csupán a gyermekek identitásáról és jövőjéről döntöttek, hanem a lévai magyar közösség jövőjéről és megtartásáról is”.

Mint hozzátette, az Önök döntésén is múlik, hogy Léván meddig van jelen a magyar nyelv és a magyar kultúra. A stratégiai igazgató megköszönte az iskolavezetés és a pedagógusok sokszor erőn felüli munkáját.

Az iskolabusz-hálózattal kapcsolatban Petrovai László kifejtette: a Felvidéken Léva azon kevés településekhez tartozik, ahol több kisbusz is szolgálja az iskolásokat. S mindkét kisbuszt megtöltik – tette hozzá.

Pásztor Péter/Felvidék.ma