Lévai Attila ismét a Református Teológiai Kar dékánja

Az Akadémiai Szenátus jelölése nyomán Lévai Attilát választották meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánjává, miután elődje, Somogyi Alfréd egészségügyi okokra hivatkozva, második dékáni ciklusának elején lemondott tisztségéről. Lévai Attila nem először irányítja a kart: 2013 és 2021 között két egymást követő, négyéves cikluson át már betöltötte a dékáni posztot – adta hírül a Reformata.sk.

Mint írják a Lévai Attilával készített interjúban, a vezetőváltás nehéz időszakban született, amikor a kar az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kihívásával, a hallgatói létszám folyamatos csökkenésével küzd.

A teológiai kar jelenleg az egyetem legkisebb kara, összesen 59 hallgatóval. A legkritikusabb helyzet a református teológia, lelkipásztori képzésben alakult ki. Az összevont alap- és mesterképzésben összesen nyolcan vesznek részt, többségük egyéni tanulmányi rendben tanul.

Ezzel szemben a missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szakokon mérsékelt, de biztató növekedés látható. Az alapképzésre tizenöten, a mesterképzésre heten iratkoztak be, ami az elsősök számát tekintve csaknem megduplázódást jelent az előző évekhez képest.

Az új dékán szerint a teológushallgatók számának visszaesése nem csupán oktatási, hanem egyházi kérdés is, hiszen egyre súlyosabb lelkészhiány tapasztalható. A kar ezért intenzívebb toborzásba kezd: nagyobb hangsúlyt kap a médiában való megjelenés, a középiskolák és gyülekezetek felkeresése, valamint az egyházmegyei fórumokon való bemutatkozás.

A vezetés a kar nemzetközi kapcsolatrendszerét és az Erasmus-lehetőségeket is erősebben kívánja hangsúlyozni, amelyek révén a hallgatók Európában és a tengerentúlon is tapasztalatot szerezhetnek. A cél egyértelmű: megállítani a létszámcsökkenést, és hosszú távon megerősíteni a komáromi református teológiai képzést.

A teljes interjú IDE kattintva elolvasható.

SZE/Felvidék.ma