„A magyar kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt“

Hankó Balázs elmondta, hogy Belgrádban egy nemzetközi konferencián mutatta be a magyar családpolitikai támogatásokat, amelyet a legjobb gyakorlatok egyikeként emeltek ki.

Hangsúlyozta:

modern keresztény kormányként, az alaptörvényben is rögzített módon, „a teremtett világ rendje szerinti hagyományos családmodell mellett állunk ki”, összekapcsolva a családot, a házasságot, a gyermekvállalást és a munkavállalást a támogatásokban. A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt – tette hozzá.

A migrációval, a befogadással kapcsolatban jelezte ugyanakkor, hogy „a helyben való segítség az, ami zsinórmértékül szolgál”, erről szól a Hungary Helps program is.

Kiemelte,

Európa legnagyobb adócsökkentési programja valósul meg: jövőre a források jelentős részét, a GDP 5 százalékát, 4802 milliárd forintot szánnak családtámogatásra, ami ötszöröse a 2010-ben erre fordított összegnek.

Brüsszelben „fintor van az arcukon”, de a kormány a magyar családokért dolgozik – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy október 1-től 250 ezer háromgyerekes édesanya jogosult élete végéig szóló szja-mentességre, januártól pedig a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák szja-mentessége lép életbe.

Január elsejétől félmillió édesanya, lépcsőzetesen 2029. január 1-ig pedig már egymillió édesanya lesz szja-mentes, vagyis három dolgozó édesanyából kettőnek élete végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Januártól az édesanyák szja-mentessége havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot jelent, a családi adókedvezmény duplázásával egy 30 év alatti egygyerekes édesanya és család esetében 1,5 millió forintot – ismertette Hankó Balázs.

A 40 év alatti kétgyerekeseknél 2,2 millió forinttal „lesznek beljebb” a családok, a háromgyermekesek esetében 3,7 millió forinttal, az adókedvezmény jelentős része pedig a férj keresetén keresztül érvényesül – sorolta a miniszter.

A politikus szerint egy nemzetnek akkor van jövője, ha erős családjai és erős fiataljai vannak, Orbán Viktor és a magyar kormány emellett áll ki. Nem lehet jövőnek nevezni azt a politikát, amely adókkal sújtaná a családokat, a nyugdíjasokat, ami a fiatalok, az édesanyák szja-mentességét vagy a gyedet venné el, ahogy annak idején a Bokros-csomag tette, amelynek „a bűne a mai napig itt van” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 322 ezerrel kevesebb szülőképes korú nő él ma Magyarországon.

Hankó Balázs az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában közölte, hogy február 17-én családkonferenciát tartanak Budapesten, amelyen több mint 40 állam részvételére számítanak.

Ezért is járt a közelmúltban Szerbiában, Törökországban és Olaszországban, hogy mindazokat az országokat meghívja, ahol a család elsődleges.

A miniszter felidézte, hogy az Európai Bizottság három évvel ezelőtt jogtalanul zárta ki a magyar felsőoktatást az Erasmus programból. Az erre szolgáló források egy Brüsszel által koordinált ellenőrző irodán keresztül jutnak el a diákokhoz, tehát amikor azt állítják, hogy a támogatás nem a célt szolgálja, akkor a magyar diákokat gyanúsítják azzal, hogy „ők a pénzt ellopják” – hangsúlyozta.

Hankó Balázs azt mondta, Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem a magyar kormánnyal vitatkozik ebben a kérdésben, hanem az egyetemek autonóm testületeivel van vitája. Hat egyetem perben is van az Európai Bizottsággal – hívta fel a figyelmet. Mint mondta, előzetes hatásvizsgálat nélkül, politikai bosszúból zárták ki a magyar egyetemeket a programból, „a magyar egyetemistákat karanténba akarták zárni”.

Ez nem sikerült, a Pannónia Program sikeresebb, mint az Erasmus, hiszen ennek révén eddig több mint 11 ezren juthattak el a világ vezető egyetemeire – jegyezte meg Hankó Balázs.

MTI/Felvidék.ma