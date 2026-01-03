Kevesebb hosszú hétvége jut 2026-ban: így alakulnak a szlovák ünnepnapok

Nem kedvez a naptár a pihenésnek 2026-ban Szlovákiában. Bár az év során összesen 11 munkaszüneti nap lesz, ezek közül csak hét esik hétköznapra, a többi hétvégére. Ráadásul két, korábban szabadnapnak számító ünnep jövőre ismét munkanap lesz.

Ezeken a napokon nem kell dolgozni

2026-ban az alábbi dátumok számítanak hivatalos munkaszüneti napnak Szlovákiában:

január 1. (csütörtök) – A Szlovák Köztársaság megalakulásának napja

január 6. (kedd) – Vízkereszt

április 3. (péntek) – Nagypéntek

április 6. (hétfő) – Húsvéthétfő

május 1. (péntek) – A munka ünnepe

december 24. (csütörtök) – Szenteste

december 25. (péntek) – Karácsony (1. nap)

Hétvégére esik, de továbbra is munkaszüneti nap:

július 5. (vasárnap) – Szent Cirill és Metód ünnepe

augusztus 29. (szombat) – A Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulója

november 1. (vasárnap) – Mindenszentek

december 26. (szombat) – Karácsony (2. nap)

Két ünnep, amely 2026-ban már nem szabadnap

A hatályos szabályozás alapján 2026-ban rendes munkanapnak számít:

május 8. – a fasizmus felett aratott győzelem napja,

szeptember 15. – a Fájdalmas Szűzanya ünnepe.

Ez a két dátum az elmúlt években többször is viták tárgya volt, státuszuk évről évre változott.

Ünnep van, szabadnap nincs

Továbbra is állami ünnepnek számít, de nem jár automatikus munkaszünet:

szeptember 1. – Az alkotmány napja

október 28. – A csehszlovák állam megalakulásának napja

november 17. – A szabadságért és demokráciáért folytatott küzdelem napja

Mit jelent ez a dolgozóknak?

A 2026-os év kevésbé kedvez a hosszú hétvégéknek, mint a tavalyi, illetve az azt megelőző. A húsvéti időszak és a május elseje ugyanakkor továbbra is jó alapot adhat rövidebb pihenésekhez – néhány jól időzített szabadságnappal.

