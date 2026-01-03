Kevesebb hosszú hétvége jut 2026-ban: így alakulnak a szlovák ünnepnapok

Nem kedvez a naptár a pihenésnek 2026-ban Szlovákiában. Bár az év során összesen 11 munkaszüneti nap lesz, ezek közül csak hét esik hétköznapra, a többi hétvégére. Ráadásul két, korábban szabadnapnak számító ünnep jövőre ismét munkanap lesz.
Ezeken a napokon nem kell dolgozni
2026-ban az alábbi dátumok számítanak hivatalos munkaszüneti napnak Szlovákiában:
- január 1. (csütörtök) – A Szlovák Köztársaság megalakulásának napja
- január 6. (kedd) – Vízkereszt
- április 3. (péntek) – Nagypéntek
- április 6. (hétfő) – Húsvéthétfő
- május 1. (péntek) – A munka ünnepe
- december 24. (csütörtök) – Szenteste
- december 25. (péntek) – Karácsony (1. nap)
Hétvégére esik, de továbbra is munkaszüneti nap:
- július 5. (vasárnap) – Szent Cirill és Metód ünnepe
- augusztus 29. (szombat) – A Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulója
- november 1. (vasárnap) – Mindenszentek
- december 26. (szombat) – Karácsony (2. nap)
Két ünnep, amely 2026-ban már nem szabadnap
A hatályos szabályozás alapján 2026-ban rendes munkanapnak számít:
- május 8. – a fasizmus felett aratott győzelem napja,
- szeptember 15. – a Fájdalmas Szűzanya ünnepe.
Ez a két dátum az elmúlt években többször is viták tárgya volt, státuszuk évről évre változott.
Ünnep van, szabadnap nincs
Továbbra is állami ünnepnek számít, de nem jár automatikus munkaszünet:
- szeptember 1. – Az alkotmány napja
- október 28. – A csehszlovák állam megalakulásának napja
- november 17. – A szabadságért és demokráciáért folytatott küzdelem napja
Mit jelent ez a dolgozóknak?
A 2026-os év kevésbé kedvez a hosszú hétvégéknek, mint a tavalyi, illetve az azt megelőző. A húsvéti időszak és a május elseje ugyanakkor továbbra is jó alapot adhat rövidebb pihenésekhez – néhány jól időzített szabadságnappal.
SZE/Felvidék.ma